La leyenda holandesa elogia a Mbappé tras el partido contra Marruecos y critica a Vinicius

Kylian Mbappé ha vuelto a ser elogiado tras llevar a Francia a la victoria sobre Marruecos. Esta vez, los elogios llegaron junto a un duro ataque contra sus detractores, después de que el exfutbolista holandés Rafael van der Vaart afirmara que quienes dudaron de las capacidades del delantero del Real Madrid le deben una disculpa.

Durante su intervención en el programa NOS, Van der Vaart afirmó que quienes dudaron de Mbappé en el Real Madrid deberían sentirse avergonzados tras la actuación del francés en la victoria 2-0 sobre Marruecos, pese a haber fallado un penalti al inicio del partido.

Se preguntó: «¿No deberían avergonzarse quienes dudaron de Kylian Mbappé en el Real Madrid?».

También recordó la polémica sobre su futuro y una supuesta petición firmada por 97 millones de personas que piden su salida del Real Madrid.

Añadió, en unas declaraciones que suscitaron polémica —en una alusión que parecía dirigida al brasileño Vinícius Júnior—: «Son ellos quienes deberían avergonzarse. Y si hay un jugador del que hay que deshacerse, es él».

Reiteró que Mbappé sigue siendo el mejor del mundo y sentenció: «Mbappé es, sencillamente, el mejor. Cuando alcanzas este nivel, no puedes entrenar a lanzar penaltis. Y si no lo creéis, fijáos en Lionel Messi», en referencia al penalti que falló el capitán de Argentina ante Egipto.

Pese a su defensa, Van der Vaart admitió que Mbappé no brilló, pero recordó que los cracks marcan la diferencia aun cuando no están finos.

Para «Mundo Deportivo» añadió: «Ha hecho un partido muy discreto. Falló varias ocasiones, pero aun así marcó un gol magnífico. Es realmente impresionante».

Para cerrar, destacó su velocidad: «Es increíblemente rápido. Creo que, aunque siguiera jugando hasta los cuarenta y un años, mantendría la misma velocidad».