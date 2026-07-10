La leyenda francesa está a punto de ponerse al frente de la selección de Senegal

Varios responsables del fútbol senegalés consideran a Patrick Vieira como nuevo seleccionador tras la eliminación en el Mundial 2026. La decisión llega tras la eliminación de los «Leones de la Teranga» en dieciseisavos del Mundial 2026, tras perder 2-3 contra Bélgica tras dos prórrogas.

Ante esta situación, la Junta Ejecutiva de la Federación Senegalesa de Fútbol se reunirá de urgencia mañana en Dakar. Analizará la participación en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, marcada por una eliminación prematura y por fallos organizativos que decepcionaron a la afición. especialmente tras un error del portero Mori Diao que impidió el pase a octavos.

Su futuro se debate tras la eliminación. Thiaw asegura que renovó su contrato durante el torneo, pero otras fuentes de la federación lo niegan, según el diario francés «L’Équipe», lo que augura un debate intenso sobre su futuro, ya que su puesto se ha debilitado y podría ser destituido, mientras algunos directivos presionan por un cambio de liderazgo.

El nombre de Vieira destaca como candidato ideal para asumir esta tarea a ojos de los responsables de la federación; El técnico, sin contrato tras dejar el Genoa italiano en noviembre de 2025, nació en Dakar y mantiene fuertes lazos con Senegal, donde ayudó a fundar la academia «Diambarz», cantera de jóvenes talentos.