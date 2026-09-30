Roy Keane afirmó que, si fuera jugador del Manchester City, habría puesto las medallas que consiguió con el equipo "en la papelera", tras la decisión de la Premier League de declarar culpable al club por infringir más de 100 normas financieras.

La Premier League confirmó el martes la condena al Manchester City por haber inflado los ingresos comerciales del club por valor de 830 millones de libras esterlinas (1.080 millones de dólares) durante el periodo comprendido entre 2009 y 2018.

Richard Masters, director ejecutivo de la Premier League, dijo que el club "infringió las normas de la Premier League de manera sistemática durante casi una década entera".

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Keane, exleyenda del Manchester United, rechazó la idea de conservar cualquiera de las medallas que habría obtenido si hubiera sido jugador del City durante ese periodo. Keane declaró a la cadena ITV Sport: "Si fuera jugador, pondría estas medallas al 100% en la papelera. Por supuesto que lo haría, esto es una trampa".

Y añadió: "Las ganaron dentro del terreno de juego porque se estaba haciendo trampa".

Y continuó: "Sabían que eso perjudicaría a muchas personas y, aun así, lo hicieron".

El Manchester City niega haber cometido cualquier irregularidad y afirmó estar "sorprendido" por la decisión, mientras que el club tiene de plazo hasta el viernes 2 de octubre para apelar el fallo.

Durante el periodo comprendido entre 2009 y 2018, el Manchester City se coronó con tres títulos de la Premier League, además de la FA Cup y tres títulos de la Copa de la Liga inglesa.

En un mensaje grabado dirigido a los empleados del club, Ferran Soriano, director ejecutivo del Manchester City, dijo que la decisión llegó como resultado de "una teoría conspirativa por parte de la Premier League".

Y añadió: "Esto se ha prolongado durante mucho tiempo, por lo que es importante recordarnos que todo el caso de la Premier League contra nosotros se basa en una única acusación falsa; que el dinero personal del propietario fue de alguna manera transferido de forma secreta al club a través de algunos patrocinadores de Abu Dabi".