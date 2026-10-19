La leyenda del Trabzonspor predice: Mohamed Salah decidirá el duelo ante el Besiktas

Pocas horas antes del pitido inicial de uno de los partidos más intensos de la temporada en la liga turca, la leyenda del Trabzonspor Gökdeniz Karadeniz envió un mensaje contundente a la afición de su equipo, en el que situó al astro egipcio Mohamed Salah a la cabeza de la lista de armas que decidirán el derbi de esta noche ante el Beşiktaş.

El Trabzonspor recibe a su eterno rival, el Beşiktaş, esta tarde a las ocho en punto en el estadio Papara Park, en un enfrentamiento que no admite términos medios y en medio de una enorme expectación entre los aficionados.

Y, en contra de lo esperado, Karadeniz, uno de los jugadores con más participaciones e influencia en la historia del club, no se centró en los nombres locales, sino que afirmó en unas declaraciones incendiarias que Mohamed Salah será el jugador más importante de las filas del equipo en este partido decisivo.

Karadeniz dijo en declaraciones recogidas por el portal turco "61saat": "Salah es una incorporación excelente para el Trabzonspor. Su estilo de vida, su profesionalidad y su espíritu de lucha en el campo son todos factores que confirman que fue una acertada elección. Quizás ningún otro jugador de su mismo nivel se habría adaptado al Trabzon con esta misma rapidez".

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Y la leyenda del Trabzon añadió, elogiando al astro egipcio: "Por lo que veo, trabajar con Salah es lo que todo el mundo desea. Es un jugador que cambia la fisonomía del equipo entero, no solo con sus goles, sino con su mentalidad profesional, que se ha transmitido rápidamente a todos los jugadores de su alrededor".

Los seguidores del Trabzon confían mucho en el brillo de Salah esta noche para liderar al equipo hacia una valiosa victoria sobre el Beşiktaş, en un derbi que tendrá un gran impacto en el rumbo de la competición en la liga turca.



