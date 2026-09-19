Jorge Valdano, ex estrella del Real Madrid, salió de su conversación con Lamine Yamal, estrella del Barcelona, con una impresión muy clara, tras mantener una extensa entrevista con el joven extremo español, antes de revelar la conclusión de su experiencia en un artículo publicado en el diario "El País".

El exjugador y exentrenador argentino elogió la inteligencia de Yamal, su espontaneidad y su capacidad para mantener los pies sobre la tierra, pese a todo lo que ha vivido durante los últimos años, subrayando que no ve motivos para preocuparse por el futuro del jugador.

Valdano escribió, según recogió el diario "Marca": "Después de las entrevistas, siempre quedan ciertas impresiones. La mía es que estamos ante un chico inteligente, y no hay ningún motivo para preocuparse por su futuro".

Lamine Yamal vive desde hace años bajo una presión excepcional, en medio del enorme interés por todo lo que ofrece dentro del campo, junto a sus declaraciones y sus comportamientos, que son objeto de un análisis constante, lo que ha abierto numerosos debates sobre su personalidad y su forma de gestionar la fama y la vida fuera del terreno de juego.

Elogio absoluto de la ex estrella del Real Madrid

Pero Valdano considera que la imagen mediática que rodea a Lamine Yamal no anula la realidad de que existe un joven que conoce muy bien sus raíces y el largo camino que ha recorrido para llegar a la cima del fútbol.

La ex estrella del Real Madrid dijo: "A los 19 años, el verdadero milagro es llegar lejos sin olvidar quién eres".

Valdano también defendió la franqueza de la estrella española, frente a las críticas que recibe por algunas de sus declaraciones, subrayando que hablar con sinceridad no debería convertirse en una acusación.

El hombre de 70 años cerró su mensaje con una frase contundente: "Dijo la verdad, y lo sorprendente es que hayamos considerado decir la verdad un pecado".

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de "Kooora"

Las palabras de Valdano reflejan su convicción de que Lamine Yamal, pese a la fama y las enormes presiones que lo rodean, sigue siendo capaz de expresar sus opiniones con espontaneidad y claridad, sin perder la conexión con su personalidad y sus orígenes.

Valdano mantuvo una extensa conversación con Yamal a través del canal español "Movistar", cuyos detalles Kooora recogió en las siguientes noticias:

"Soy realmente negro": Lamine Yamal rompe su silencio sobre la noche racista del Bernabéu

Yamal desafía al Real Madrid en la Liga de Campeones y reconoce su debilidad ante el Bayern y el París

Yamal critica los criterios del Balón de Oro y cita a Messi y Ronaldo

Yamal: Vencí a Mbappé en todo, y mi brillantez superó a Messi y Ronaldo