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La leyenda del Real Madrid revela los entresijos del fracaso del fichaje de Messi en 2001

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Seguimos a Neymar y Coutinho, y la recomendación de ficharlos estaba presente.

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Miguel Ángel Portugal, exestrella del Real Madrid, reveló que Lionel Messi, leyenda del Barcelona, podría haber vestido la camiseta merengue en 2001.

Ángel Portugal, de 70 años, jugó en las filas del Real Madrid, también dirigió al equipo del Castilla y trabajó como ojeador de talentos y secretario técnico del club blanco.

El diario Mundo Deportivo publicó las declaraciones de Miguel Ángel Portugal durante su entrevista con el diario As, en la que relató algunas historias sobre jugadores que podrían haber vestido la camiseta del Real Madrid con anterioridad.

Cuando al principio le preguntaron por los jugadores cuya contratación recomendó, dijo: «Seguimos a Neymar y a Coutinho, y la recomendación de ficharlos estuvo siempre presente. Los informes sobre ellos todavía se encuentran en el archivo del club».

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Y añadió: «En cuanto a Toni Kroos, lo vimos cuando tenía 16 años y jugaba en la posición de mediapunta. Y un día le dije: tengo informes sobre ti aquí».

Y continuó: «Lo mismo ocurre con Luka Modric. Cuando empezó su carrera, era de complexión algo débil, pero evolucionó mucho en Inglaterra, y eso tuvo un gran efecto positivo en él».

También habló del seguimiento que hizo al brasileño Robinho con anterioridad, afirmando: «Sí, lo seguí en la Copa São Paulo juvenil cuando era un niño, igual que seguí a muchos otros jugadores. La habilidad que poseía era diferente».

Y agregó: «Por ejemplo, respecto a la habilidad de Vinicius. Vinicius se basa en el arranque y en encarar a los defensas, mientras que Robinho se caracterizaba por la imaginación y la habilidad técnica».

Y, hablando de los jugadores que se podrían haber fichado pero cuyo traspaso no se concretó, llegó el turno de Lionel Messi.

Dijo: «Hubo un momento en el que pudimos movernos para ficharlo, pues todavía no tenía un contrato profesional con el Barcelona, y las negociaciones para renovar su contrato no se habían cerrado, y en aquel momento una de las personas cercanas a él ofreció su traspaso al Real Madrid».

Y añadió: «No sé si era cierto o no, pero la información llegó al club, y consistía en que se podía mover para ficharlo».

Y subrayó: «La oportunidad existió realmente. El club no quiso romper sus relaciones con el Barcelona, pero sí hubo un acercamiento. No obstante, creo que no habría dado ese paso por respeto a la relación entre ambos clubes».

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