La leyenda del Real Madrid Raul Gonzalez consigue el puesto en el Real Oviedo tras la destitución sin miramientos de Julian Calero

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La leyenda del Real Madrid Raul Gonzalez está a punto de dar sus primeros pasos como entrenador de un primer equipo profesional tras ser nombrado nuevo técnico del Real Oviedo. El sorprendente nombramiento llega después de que el club asturiano haya tomado la drástica decisión de prescindir de Julian Calero, pese a su reciente regreso a la senda de la victoria.

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El Grupo Pachuca sorprende con un cambio de entrenador

En una decisión que ha sorprendido al fútbol español, el Oviedo ha destituido a Calero como entrenador. La medida, impulsada por el accionista mayoritario Jesus Martinez y la directiva del Grupo Pachuca, llega por sorpresa tras la reciente victoria del club ante el Cádiz. Pese a que ese resultado devolvió al equipo de lleno a la lucha por el ascenso, los propietarios consideraron necesario un cambio para mantener sus aspiraciones de llegar a Primera División.

El club confirmó la noticia el lunes mediante un comunicado oficial en el que anunció la salida inmediata del entrenador, que tenía contrato hasta junio de 2027. Es un final abrupto para Calero, que acababa de estabilizar al equipo tras una difícil racha de resultados. Finalmente, la directiva decidió que el legendario Raul Gonzalez era el hombre indicado para iniciar una nueva etapa.

Del Castilla al sueño del ascenso del Oviedo

Según AS, el elegido para sentarse en el banquillo y cumplir el objetivo del ascenso es Raul. El legendario exdelantero llega al Estadio Carlos Tartiere dispuesto a afrontar un gran reto al frente de un primer equipo, tras concluir recientemente su etapa de formación en las categorías inferiores del Real Madrid y el Real Madrid Castilla.

Avalado por una trayectoria ganadora al más alto nivel, Raul afronta ahora una exigente prueba: hacerse cargo de una plantilla que ya está en la lucha y lograr el ansiado regreso del Oviedo a La Liga.

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Un asunto de familia para el icono del Madrid

La llegada de Raul al Oviedo crea una situación familiar singular en el club. Su hijo, Hector Gonzalez, forma parte actualmente del filial, el Vetusta. Hector se incorporó al equipo azul de Asturias el pasado verano tras una etapa en el Cádiz y sigue progresando como centrocampista. Que su padre se haga cargo del primer equipo añadirá, sin duda, un aliciente más a la temporada.

Próximos partidos OVI Segunda Division 15:00 GIR

Para Raul, este es el reto que esperaba desde que colgó las botas. Aunque muchos lo señalaban como alguien que acabaría triunfando en el Bernabéu, el camino hacia el banquillo del primer equipo del Real Madrid seguía cerrado. Su llegada a Segunda División le brinda ahora la oportunidad de demostrar su capacidad táctica en una liga conocida por sus incesantes exigencias físicas y mentales.

Una exigente prueba ante el Girona en su debut

El nuevo entrenador no tendrá tiempo para adaptarse: se pondrá manos a la obra de inmediato en la ciudad deportiva de El Requesón. Raul dispondrá de una semana completa para preparar a su plantilla de cara a un debut de gran trascendencia este sábado por la tarde. El Oviedo recibirá al Girona en el Carlos Tartiere en un partido de gran importancia para la clasificación, ya que ambos equipos están igualados a puntos. El Girona llegará a Asturias con la intención de recuperarse de su reciente derrota ante el Almería, lo que convierte el encuentro en un duelo decisivo entre dos aspirantes al ascenso.