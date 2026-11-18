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Steven Gerrard cree que el brillante inicio de Ezri Konsa en el Arsenal le ha planteado a Mikel Arteta un enorme dilema a la hora de elegir su alineación. El fichaje de 55 millones de libras de este verano se ha adaptado sin problemas y deja al entrenador ante una difícil decisión cuando regresen jugadores clave tras sus lesiones.

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Konsa brilla en el norte de Londres

Konsa ha tenido un comienzo espectacular en el Arsenal desde que completó en agosto su traspaso desde el Aston Villa por 55 millones de libras . El internacional inglés llegó para reforzar la defensa y no ha tardado en consolidarse como una presencia fiable en el once titular.

Su rápida adaptación ha sido crucial para Arteta durante los primeros meses de la temporada de la Premier League. El talentoso defensa ha respondido de forma admirable ante la ausencia de jugadores clave, demostrando de inmediato su valía en el Emirates Stadium y justificando su elevado precio.

Gerrard señala el gran problema de Arteta

Gerrard está muy impresionado con el reciente rendimiento del central y ha destacado, en particular, su rápido desarrollo táctico a las órdenes de su anterior entrenador, Unai Emery, en Villa Park. La leyenda del Liverpool cree que las excelentes actuaciones del defensa han creado ahora un dilema positivo, aunque difícil, para su actual técnico en el norte de Londres. En declaraciones a The Overlap Daily, Gerrard explicó la compleja situación a la que se enfrenta el entrenador del Arsenal.

«Creo que Konsa ha mejorado muchísimo con Unai Emery», afirmó. «Creo que Konsa le ha creado un gran problema a Mikel Arteta por cómo ha jugado en el Arsenal».

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El regreso de Saliba complica la elección en defensa

El repentino dilema de Arteta a la hora de elegir su alineación se debe directamente al inminente regreso de William Saliba al once titular. El internacional francés está cerca de recuperarse por completo de una frustrante lesión de espalda y hace poco volvió a entrar en una convocatoria.

Saliba estuvo en el banquillo en la victoria del Arsenal por 2-1 ante el Slavia de Praga en la Champions League a principios de este mes. Con Saliba cerca de recuperar su mejor estado físico, Arteta afronta ahora una decisión táctica especialmente difícil: debe encontrar la manera de encajar a Saliba, Konsa y Gabriel Magalhaes en su esquema defensivo.

Las aspiraciones con Inglaterra impulsan a Konsa

Más allá de su excelente rendimiento en el club, Konsa también está haciendo méritos para convertirse en un fijo de la selección. Arteta tendrá que gestionar con cuidado las rotaciones en defensa mientras el Arsenal afronta un calendario invernal muy cargado. Konsa, por su parte, intentará mantener su impecable nivel y afianzar su puesto de titular en todas las competiciones.