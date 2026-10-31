Compartir Sigue a GOAL en Google

Jamie Carragher ha admitido que se equivocó al dirigir un insulto soez a los aficionados del Aston Villa después de sugerir que el Manchester United debería ir a por Unai Emery. El exdefensa del Liverpool aclaró sus declaraciones después de que el club de las Midlands amenazara, sorprendentemente, con emprender acciones legales contra él.

Anuncios

Carragher se arrepiente de sus insultos a la afición del Villa

Carragher ha dado marcha atrás tras su diatriba plagada de improperios contra los aficionados del Villa. El comentarista provocó recientemente una oleada de indignación al decirles en las redes sociales que «cerraran la p*** boca».

La polémica estalló después de que el exdefensa del Liverpool sugiriera que el Manchester United debería intentar fichar al entrenador Emery. Los aficionados del Villa inundaron enseguida las cuentas de Carragher en las redes sociales para expresar su descontento.

Desde entonces, el copropietario del Villa, Nassef Sawiris, ha emitido un contundente comunicado. Confirmó que el club tiene intención de emprender acciones legales contra Carragher, de 48 años, por los insultos públicos.

El comentarista asegura que el insulto fue una broma

En declaraciones a The Overlap Daily, Carragher intentó rebajar la tensión. Admitió que la frustración le hizo perder los nervios por la enorme cantidad de mensajes que recibió en internet.

Anuncios Anuncios

«La cosa se ha ido de las manos», explicó Carragher. «Acabé diciéndoles que se fueran a la m****a, algo que quizá no debería haber hecho. Pero todo fue en tono de broma, porque no han dejado de aparecer en mis redes sociales».

Related Topics

Partido destacado Movistar+ ✅ Transmite el partido más atractivo e importante de cada jornada de la Premier League, ideal para los seguidores casuales del fútbol inglés. ✅ Este plan de streaming se puede contratar de forma independiente, sin obligar al espectador a tener servicios de fibra o telefonía móvil con la operadora. ✅ Combina el mejor partido de la jornada inglesa con encuentros de LaLiga, la Champions League, torneos de tenis, además de series originales y cine de estreno. Mensual desde 9,99 € Contrata Movistar+

Añadió: «Si queréis meteros conmigo en el pub con el señor Goldbridge, perfecto, ¡pero dejad en paz mis redes sociales! Lo arreglaremos todo, porque soy un gran admirador del Villa».

Por qué Carragher propuso a Emery para el United

La polémica nace de la convicción de Carragher de que Emery es actualmente el mejor entrenador de la Premier League. El comentarista se preguntó abiertamente si al técnico español le tentaría una oferta de un club de élite.

Anuncios

«No digo que vaya a irse. Digo que, si fuera yo, se lo preguntaría», afirmó Carragher. Comparó a Emery con Rafael Benitez y señaló que, aunque sus etapas en el Paris Saint-Germain y el Arsenal no salieron bien, ha destacado en clubes como el Villa y el Sevilla.

«Ya no se puede dar una opinión», añadió. «Creo que Unai Emery es el mejor entrenador de la liga y, si eres el Manchester United y estás pensando en contratar a un nuevo entrenador, probablemente te preguntes: “¿Qué es lo mejor que podemos conseguir?”».

Anuncios

«No digo que vaya a irse. Digo que, si fuera yo, se lo preguntaría. Simplemente me interesa saber si Unai Emery querría volver a entrenar a ese nivel. ¿O piensa: “En el Villa mando yo y puedo hacer lo que quiera”?».

«Hay entrenadores que funcionan bien a un determinado nivel o en determinados clubes, y ese es el caso de Unai Emery. Me recuerda un poco a Rafa [Benitez], la verdad. Tuvo sus oportunidades en el PSG y el Arsenal y no salió bien, pero en el Sevilla, el Villarreal, el Aston Villa y el Valencia lo ha hecho muy bien».

Anuncios

El Villa se prepara para emprender acciones legales

El Villa no está dispuesto a dejar pasar el asunto. El copropietario Sawiris dejó claro que el club no tolerará semejantes faltas de respeto públicas por parte de los comentaristas. Queda por ver cómo se desarrollarán las acciones legales anunciadas. Mientras tanto, Emery mantendrá toda su atención en el terreno de juego mientras el Villa afronta sus compromisos nacionales y europeos.