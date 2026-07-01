La leyenda del Bayern afirma que es hora de dejar atrás a Neuer y que Alemania regresará con un cambio radical

Para el exjugador alemán Stefan Evenberg (57 años), la eliminación de la selección es una «auténtica catástrofe» y una «derrota muy amarga».

Además, instó a los responsables del fútbol alemán a extraer lecciones de esta derrota y a realizar un cambio radical en la plantilla, incluida la portería.

Así lo recogió el diario «Bild» de su columna en «T-Online». Tras la retirada de Manuel Neuer (40), anunciada tras la eliminación en octavos ante Paraguay, la portería queda vacante.

Añadió: «Debemos cerrar la etapa de Neuer en la Federación Alemana, pero el regreso de Oliver Baumann no es lógico a largo plazo».

Baumann fue el titular tras la primera retirada de Neuer en 2024, pero perdió el puesto justo antes del Mundial.

En su lugar, propone a Jonas Omlin (22 años), compañero de Neuer en el Bayern de Múnich.

Effenberg lo dejó claro: «Jonas Orbeig debe ser el portero titular de la selección alemana en el próximo partido internacional».

Orberg, de 22 años, disputó 20 partidos con el Bayern la temporada pasada como suplente y la próxima asumirá la titularidad bajo la tutela de Neuer.

Lee también: Un duro golpe para Ancelotti... La estrella brasileña se despide del Mundial

¿Un cambio radical?

Evenberg insiste en renovar la plantilla: «Ocho jugadores del Mundial tenían 30 o más años y otros cuatro los cumplirán este año. Tal vez sea hora de apostar por los jóvenes».

Además de Neuer y Baumann, la plantilla actual incluye a Jonathan Tah (30), Antonio Rüdiger (33), Joshua Kimmich (31 años), Leon Goretzka (31 años), Pascal Groß (35 años) y Leroy Sané (30 años).

Entre los jóvenes que, según Evenberg, marcarán la diferencia, destaca Linart Karl (18 años), quien podría convertirse en una pieza clave en la banda derecha.

Según Evenberg, Karl liderará el ataque junto a Saïd El Malla (19 años), Florian Wirtz (23) y Jamal Musiala (23).

Además, Malek Thiaw (24), Nico Schlotterbeck (26) y Nathaniel Brown (23) son, para la leyenda del Bayern, pilares defensivos.

Lee también:

La derrota ante Marruecos cambia las perspectivas... Koeman dimite oficialmente

Beckham gana millones por un descanso para beber agua