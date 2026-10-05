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Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport
Traducido por

La leyenda del Barcelona: lo que ofrece Yamal es "sobrenatural" y adoro a Pedri

Primera División
L. Yamal
Pedri
Rodri
Andrés Iniesta
Barcelona
España

Andrés Iniesta, leyenda del Barcelona y de la selección española, elogió lo que ofrece su compatriota Lamine Yamal, a sus 19 años.

Iniesta afirmó durante una entrevista con el diario Mundo Deportivo: "Lo que ofrece Yamal no es normal, porque si lo fuera, habría más jugadores capaces de hacer lo mismo".

Y recalcó: "Es algo fuera de lo normal, y lo bonito e importante de ello es la ambición que tiene, esa espontaneidad, y si te paras a pensar en lo que le espera a su edad, su futuro se ve espectacular".

Continuó: "¿El fichaje de Rodri le da al Barcelona un salto hacia la conquista europea? Sí, sin duda. Contar con un jugador como Rodri hace que el nivel del equipo suba sin ninguna duda".

Y señaló: "Un jugador de este nivel como Rodri, con la importancia que tiene dentro del equipo y su comprensión del juego, le da al Barça, con toda seguridad, otro salto de nivel".

Apuntó: "¿Quién se parece a Iniesta como director de juego entre los jugadores que hay actualmente en el fútbol mundial? Si hablamos de jugadores del centro del campo, me gustan mucho los que tenemos en el Barcelona".

Y explicó: "Pedri me gusta mucho, es más, lo adoro, pero también me gusta mucho Fermín López, y me gusta mucho Dani Olmo, y Gavi también".

Y concluyó: "Creo que, en lugar de decir que este o aquel jugador es el más parecido, se puede decir que estos jugadores tienen lo mejor que se puede tener. O al menos desde mi punto de vista, cuando me preguntas: ¿cómo te gusta que sea un futbolista? Pues estos tres, por ejemplo, encarnan exactamente el tipo que me gusta".

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