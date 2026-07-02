La leyenda del Arsenal: la única selección capaz de detener a Francia

Para la leyenda del Arsenal Ian Wright, solo una selección puede frenar a Francia en su ruta hacia el Mundial 2026.

La selección francesa brilla, sobre todo en ataque, gracias al cuarteto formado por Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Oliisi y Bradley Barkola.

En la fase de grupos venció a Senegal (3-1), Irak (3-0) y Noruega (4-1), y en dieciseisavos batió a Suecia (3-0).

Ahora se prepara para los octavos de final ante Paraguay, que eliminó a Alemania en los penaltis.

Wright cree que solo Argentina puede detener a Francia y afirma: «Para ganarle a Francia hace falta un equipo como Argentina, por su carácter combativo».

Ya se midieron en la final de Catar 2022, cuando Messi y los suyos ganaron en los penaltis.

Sin embargo, según el periódico inglés «Metro», Wright no ve egoísmos que puedan lastrar a Francia, solo aprecia «cohesión» y «unión» entre las estrellas de Didier Deschamps.

Y añadió: «Parecen muy unidos; si hubiera un colapso interno, los responsables serían Mbappé y Dembélé, pero ambos parecen muy unidos».

Y añadió: «Olisé, como sabéis, parece un jugador al que el entrenador le ha dicho: “Cuando quiera el balón, dáselo”».

El exdelantero del Arsenal añadió: «¿Habéis oído a los jugadores? Creo que Chouaméni hablaba del entrenador, de lo que ha pasado y de cómo saben que es su último torneo y quieren hacerlo por él».