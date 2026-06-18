La leyenda del Al-Nasr sale en defensa de Ronaldo frente a las críticas del Mundial

Fahd Al-Harifi, leyenda de Al-Nassr y de Arabia Saudí, defendió a Cristiano Ronaldo de las críticas tras el empate 1-1 de Portugal ante la República Democrática del Congo en la primera jornada del Mundial 2026.

El delantero no mostró su nivel habitual ni generó peligro, lo que le valió duras críticas de varios medios internacionales.

En su perfil de X, Al-Harifi escribió: «Martínez es el responsable del empate de Portugal, no Ronaldo, por un estilo de juego que no se adapta a las herramientas disponibles».

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Además, criticó que Martínez «replegara demasiado al equipo y no promoviera pases en profundidad ni centros, dejando aislada la delantera».

Y añadió: «No entiendo por qué no jugó João Félix; puede crear juego, marcar goles y conectar líneas, y con Ronaldo forman una pareja fantástica en el Al-Nassr».

Y concluyó: «Deberían haber alineado a Félix para ayudar a Ronaldo; ambos juegan en el Al-Nassr y se entienden a la perfección».



