La leyenda del ajedrez estalla tras la derrota de Egipto... Kasparov: «¡La FIFA es un chiste corrupto!»

El ajedrecista ruso Garry Kasparov criticó la eliminación de Egipto del Mundial 2026 y acusó a la FIFA de corrupción.

Egipto cayó 2-3 ante Argentina en octavos, tras ir 2-0 arriba.

En su cuenta de «X», Kasparov escribió: «Un gol increíble de Egipto es anulado por una falta lejana».

Y añadió: «Luego se repite la misma situación unos minutos después, y se concede un gol a Argentina sin anularlo. ¿No hay vídeoarbitraje? ¿Nada?».

Y concluyó: «La FIFA vuelve a parecer un chiste de mal gusto y favorece a las estrellas».

Hossam Hassan, seleccionador de Egipto, criticó al árbitro por no pitar un penalti a favor de su equipo antes del tercer gol argentino.