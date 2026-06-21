La leyenda de Arabia Saudí: Donis sembró el pánico entre los jugadores españoles

Hussein Abdul Ghani, leyenda de la selección saudí, responsabilizó al entrenador griego Georgios Donis de la goleada sufrida ante España y afirmó que su estilo de dirección transmitió mensajes negativos a los jugadores y mermó su rendimiento.

Durante su paso por el programa «Nadina», Abdelghani afirmó: «Me sorprendió cómo empezó el equipo, porque salir con tres o cinco defensas en un partido así les dice a los jugadores que lo importante es cerrar espacios y perder por la menor diferencia posible».

Y añadió: «Desde mi punto de vista, el tipo de entrenamientos que realizó la selección entre los partidos contra Uruguay y España se centró en gran medida en los aspectos defensivos y en mantener el resultado, y esto se reflejó claramente sobre el terreno de juego; no vi ninguna jugada ofensiva ni ideas que ayudaran al equipo a sacar el balón o a crear peligro ante el rival».

Lee también... Análisis: ¿Cómo desbarató España los planes de Donis ante los ojos del mundo?

Aclaró que el mayor problema fue perder el centro del campo: «Todos sabemos que la fuerza de España radica ahí, pero les dimos superioridad numérica. España lleva años imponiendo su dominio, posesión y movimientos entre líneas, y nosotros se lo pusimos fácil».

“Si vemos los goles y las ocasiones de España, notamos que casi siempre tuvieron superioridad numérica, mientras nuestros jugadores corrían detrás del balón sin orden. Por eso no me sorprendió el resultado”.

Abdul Ghani subrayó que Donis asume toda la responsabilidad técnica y añadió: «Sabía que España era favorita, pero Arabia Saudí tenía una segunda oportunidad tras empatar con Uruguay, así que no entendí tanta cautela».

Si fuera el último encuentro o uno decisivo, quizá se entendería, pero se podían buscar otras soluciones, sobre todo en el centro del campo, en vez de añadir más defensas».

Lee también... Al-Dosari tras la sorpresa ante España: ¡Arabia Saudí es una de las mejores selecciones del mundo!

La leyenda del combinado árabe insistió en que el problema no son los nombres, sino la organización: «Algunos creen que con cinco defensas se defiende mejor, pero la defensa empieza por el orden, el movimiento colectivo y el cierre de espacios, no por sumar jugadores atrás».

Además, destacó la tensión de los jugadores: «Era evidente la confusión; al recibir el balón, no sabían qué hacer y, al repetir errores, perdieron confianza y le dieron al rival una ventaja psicológica y técnica».

Abdelghani concluyó que ese miedo pasó del cuerpo técnico a los jugadores y afirmó: «Para mí quedó claro que el entrenador estaba excesivamente preocupado por el partido, tanto por la forma de prepararlo como por la cantidad de reuniones o instrucciones. Estas cosas llegan directamente a los jugadores, porque el jugador percibe la personalidad de su entrenador antes del partido; creo que lo ocurrido debe servir de lección importante para todos de cara al próximo encuentro».