Lothar Matthäus, leyenda del fútbol alemán, reveló su opinión sobre la posición de la estrella del Bayern de Múnich, Michael Olise, en la lista del Balón de Oro 2026.

Olise asistió a la gala celebrada ayer lunes en Londres para apoyar a su compañero Harry Kane, que se coronó con el Balón de Oro, devolviendo así el galardón al club bávaro tras 45 años de espera.

Lee también: Balón de Oro: Yamal desperdició una gran oportunidad y la derrota de Mbappé es una buena noticia en Madrid

Michael Olise ocupó el noveno puesto, tras una temporada excepcional con el conjunto bávaro y la selección de Francia. Es probable que muchos aficionados del Bayern de Múnich consideraran que el extremo francés merecía una mejor posición, pero Lothar Matthäus cree que su clasificación fue justa teniendo en cuenta la fuerza de la competencia.

Matthäus escribió en un artículo en la web de Sky Alemania, recogido por Yahoo Sport: "Que Olise ocupe el noveno puesto es algo justo".

Próximos partidos FCB DFB-Pokal 15:45 FCM Ver

Y añadió: "Hay que fijarse en los nombres de los jugadores que le precedieron en la clasificación, como Rodri, Ousmane Dembélé y Erling Haaland. En general, fue una votación excelente. Felicito a todos los que organizaron el proceso y tomaron las decisiones".

La exestrella de la selección de Alemania está convencida de que Harry Kane merecía el premio, pues escribió: "Me alegro por todo aquel que recibe un premio, pero creo que Harry Kane es el jugador que merecía el Balón de Oro más que ningún otro".

Y explicó: "Este premio representa el reconocimiento a un jugador que ofreció un nivel constante durante toda una temporada, deleitó a los aficionados y fue un modelo a seguir".