La leyenda de Alemania advierte: Klopp es incapaz de transmitir su punto fuerte a la Mannschaft

Matthias Sammer, exestrella del fútbol alemán, sembró dudas sobre la capacidad de Jürgen Klopp para trasladar sus ideas y su influencia como técnico a la selección de Alemania con la misma rapidez que acostumbraba a lograr en los clubes, al considerar que la naturaleza del trabajo con las selecciones impone al entrenador alemán desafíos distintos, que podrían retrasar la aparición de su esperado sello.

En sus declaraciones a través de la cadena "Sky", Sammer, campeón de la Eurocopa en 1996, habló de la dificultad de la tarea de Klopp durante el actual parón internacional, en el que afronta su segunda concentración desde que asumió la dirección de la selección alemana.

La selección alemana disputa, durante la concentración actual, dos partidos en la Liga de Naciones de la UEFA: visita a Serbia el viernes 13 de noviembre, antes de recibir a los Países Bajos en Berlín el lunes 16 del mismo mes.

Sammer explicó que los puntos fuertes más destacados de Klopp residen en el trabajo diario (en los clubes) y en el desarrollo de los jugadores conforme a su estilo táctico, aspectos de los que no dispone en la misma medida con las selecciones, y declaró: "Creo que para él es muy difícil ahora mismo, porque su gran fortaleza está en el trabajo diario y en el desarrollo de los jugadores según la forma en que quiere jugar, pero ahora no dispone de ese tiempo".

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Y añadió: "Todavía no puede trasladar toda su fuerza como seleccionador nacional, en comparación con sus etapas en los clubes".

Sammer concluyó que la influencia de Klopp necesita más tiempo para manifestarse, y dijo: "No puedo esperar mucho en este momento, porque el impacto directo que Jürgen dejaba siempre cuando era entrenador de un club todavía no es posible, y por eso creo que llevará algo de tiempo".

En cuanto a los resultados de la selección en la anterior concentración durante septiembre, Sammer consideró que no fueron una sorpresa, después de que Klopp lograra una victoria sobre Serbia, frente a una derrota ante Grecia en Augsburgo, y dos empates con los Países Bajos y en Salónica ante Grecia.

Klopp y la Federación Alemana esperan que los dos próximos enfrentamientos arrojen mejores resultados que el balance de septiembre, mientras que el entrenador trabaja actualmente con una lista de 24 jugadores, después de haber manejado durante la anterior concentración excepcional una lista ampliada que alcanzó los 44 jugadores.

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