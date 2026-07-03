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Switzerland v Algeria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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La leyenda argelina sobre Petković: no nos conoce ni nosotros a él, hay que deshacerse de él

R. Mahrez
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Bosnia y Herzegovina

Un nuevo ataque contra el entrenador suizo

Islam Slimani, máximo goleador de Argelia, criticó al seleccionador Vladimir Petković tras la eliminación en la Copa del Mundo 2026, al considerar que el equipo perdió su identidad técnica ante Suiza.

Argelia cayó 2-0 ante Suiza y quedó eliminada, lo que generó dudas sobre el planteo táctico y la gestión del cuerpo técnico.

Slimani declaró a «BeIN Sports» que el equipo mostró una cara muy distinta a la de partidos anteriores y que la decisión de usar un falso nueve desorientó al grupo y le hizo perder identidad.

Añadió: «No entiendo por qué se cambió el estilo de juego en un partido tan importante. ¿Tuvieron los jugadores tiempo suficiente para entrenar este sistema? Los constantes cambios en la alineación y la estrategia de un partido a otro dificultan que el equipo alcance la estabilidad».

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Para el exdelantero argelino, el problema no empezó en este partido, sino que viene de atrás: la selección no ha encontrado una identidad clara en los últimos dos años por los constantes cambios de estilo y la falta de un grupo estable de jugadores.

Slimani admitió que los errores defensivos fueron evidentes, pero criticó que el cuerpo técnico no los corrigió y que los cambios de Petković no aportaron soluciones ofensivas. «Este entrenador no conoce la naturaleza del jugador argelino y creo que su estilo no nos conviene».

Concluyó subrayando que el entrenador debe liderar también en lo psicológico: «Los jugadores necesitan un técnico que les dé confianza y les motive, porque el aspecto moral pesa tanto como la táctica en los grandes torneos».

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