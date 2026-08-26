La ley del "partido prohibido" agita el sorteo de Champions: la UEFA veta el duelo de Anfield entre Liverpool y Real MadridEn una decisión sin precedentes que cambiará la fisonomía del sorteo de la Liga de Campeones de Europa, la UEFA ha revelado una nueva norma que privará a los aficionados al fútbol de uno de los enfrentamientos más clásicos del continente.

Todas las miradas se dirigen mañana jueves hacia la ceremonia del sorteo de la fase de grupos, donde los equipos conocerán su recorrido en los ocho primeros partidos (cuatro en casa y cuatro fuera), pero el Real Madrid y el Liverpool ya saben de antemano que su enfrentamiento en el estadio de Anfield es imposible esta temporada.

El motivo se debe a una nueva regla aprobada por la UEFA para evitar la repetición aburrida, ya que el organismo busca no repetir el mismo partido en el mismo estadio en tres ediciones consecutivas. En consecuencia, los partidos que se han jugado dos veces seguidas en el mismo estadio quedan excluidos del tercer sorteo.

Según el diario español "Sport", esta ley se aplica exactamente al enfrentamiento entre el Liverpool y el Real Madrid, ya que el club blanco visitó el estadio de Anfield en las dos últimas ediciones, y perdió hace dos temporadas por 2-0, para volver a caer la temporada pasada por 1-0 en un partido apagado del conjunto blanco. Por ello, la UEFA decidió proteger el torneo de una repetición del escenario por tercera vez.

Pero la prohibición no es total

La nueva ley conlleva una excepción llamativa, pues la prohibición rige únicamente para la disputa del partido en Anfield, mientras que la puerta permanece abierta para disputarlo en el Santiago Bernabéu. Y dado que los dos últimos enfrentamientos se celebraron en Inglaterra, el sorteo podría poner al Liverpool en el camino del Real Madrid, pero esta vez en Madrid y no en Liverpool.

Esto significa que el Real Madrid tiene garantizado no realizar un viaje lleno de riesgos a Anfield, pero aún puede recibir al Liverpool en su casa.

La UEFA aclaró que esta ley rige únicamente para la fase de grupos, y no incluye las rondas eliminatorias, de modo que si se cruzaran los caminos del Real Madrid y el Manchester City, por ejemplo, pese a sus repetidos enfrentamientos en las últimas 8 ediciones, tendrían que jugar el uno contra el otro sin ninguna restricción.

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En cuanto al Barcelona, no tiene ningún partido "prohibido" esta temporada, al no haberse enfrentado al mismo rival dos veces seguidas en el mismo estadio en las dos últimas ediciones. Sin embargo, la ley empezará a aplicársele en el futuro, pues si se enfrenta al Paris Saint-Germain en su casa este año en Montjuïc tras el enfrentamiento de la temporada pasada, se le prohibirá enfrentarse a él de nuevo en la temporada 2027-2028.