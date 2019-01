La lesión de Santi Cazorla: qué ha tenido y cuándo ha vuelto a jugar

Nunca ha dejado de soñar, pese a todo. Santi Cazorla ha luchado contra todo y, pese a la catarata de lesiones que lo mantuvieron lejos del fútbol desde el 2013 y que en este julio de 2018 ha visto por fin la luz. Una luz que se empezó a filtrar cuando empezó a tocar balón tras 19 meses apartado del césped. Cazorla busca en su regreso al Villarreal recuperarse e intentar volver a jugar en el fútbol español. El encuentro ante la Real Sociedad podría ser su regreso tras casi dos años sin jugar de forma oficial.

La actual lesión de Cazorla se rastrea desde el 2013, mientras jugaba un partido amistoso con la Selección de España ante Chile, el 10 de septiembre. Un golpe en el talón derecho derivó en una fisura en el hueso.

Volvió a jugar menos de seis semanas después. Participó durante más de una hora de la victoria del Arsenal ante el Norwich City y se mantuvo activo durante el resto de la temporada 2013-14.

A pesar de las 46 apariciones en todas las competiciones y haberse ganado un nuevo contrato, jugó bajo dolor. "Si entraba en calor podía jugar. Pero ni bien me enfriaba, se me caían las lágrimas", confesó.

En diciembre del 2015, Cazorla sufrió una rotura del ligamento externo de la rodilla izquierda. Aunque la cirugía resolvió eso, el tiempo afuera le empeoró la lesión en el talón.

Ahí llegaron los verdaderos problemas.

Cazorla volvió de la lesión en la rodilla, tras cinco meses de ausencia, al final de la temporada 2015-16. Tras la victoria ante Ludogorets por la Champions League, descubrió que necesitaría una cirugía en un tendón del pie derecho.

Eso está atado a la forma en la que Cazorla tuvo que correr para evitar más dolor.

Fue un procedimiento de rutina, pero cuando a Cazola le sacaron los puntos, la herida se volvía a abrir. Una y otra vez. Terminó el ciclo con ocho operaciones por el hecho de que se reabriera la herida, además de algunas infecciones y hasta gangrena.

La infección se comió diez centímetros del talón de Aquiles , y hasta hubo riesgo de amputación. Gracias a los antibióticos, la operación pudo completarse definitivamente en mayo.

El mayor de los calvarios fue la infección en la zona del tendón de Aquiles. “Los médicos dicen que nunca vieron algo tan extremo. No sabían cuánta parte del tendón se había comido la infección. Mikel (el doctor) me dijo que iba a abrir hasta encontrarlo. Me dijeron que tenían que abrir, abrir, abrir y abrir y cuando lo hicieron vieron que había perdido 10 centímetros de tendón. Fue cuando se dio cuenta de la gravedad en la que se encontraba el hueso. Estaba como la plastilina”, dijo en una entrevista a The Guardian en septiembre de 2018.