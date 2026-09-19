El italiano Roberto De Zerbi, director técnico del Tottenham Hotspur, recibió un golpe temprano durante el enfrentamiento ante el Aston Villa, este sábado, en el marco de la quinta jornada de la Premier League.

El minuto 17 del encuentro fue testigo de la caída del español Pedro Porro, lateral derecho del Tottenham, sobre el terreno de juego, tras sufrir una lesión que le impidió completar el partido.

El cuerpo médico del Tottenham intervino con rapidez para examinar a Pedro Porro e intentar comprobar su estado, pero el jugador no pudo continuar jugando, por lo que Roberto De Zerbi se vio obligado a realizar un cambio temprano.

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El técnico italiano decidió retirar a Pedro Porro del terreno de juego y dar entrada a su compañero Archie Gray en su lugar, en el minuto 18, en el primer cambio forzoso durante el partido.

La lesión de Pedro Porro no representa únicamente un golpe para el Tottenham y su entrenador Roberto De Zerbi, sino que también podría tener repercusiones sobre la selección de España, en vista de la vinculación del jugador con el combinado nacional durante el próximo periodo.

Luis de la Fuente, seleccionador de España, había anunciado la nueva lista de "La Roja", de cara al inicio de la andadura del equipo en la Liga de Naciones de la UEFA de la temporada 2026-2027, y la lista contó con la presencia de Pedro Porro.

Se espera que en las próximas horas se aclare la naturaleza de la lesión que sufrió el lateral español, y hasta qué punto podrá llegar a los próximos compromisos internacionales, especialmente teniendo en cuenta que el cuerpo técnico de la selección de España estará a la espera del informe médico del jugador.

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La lesión de Pedro Porro llega en un momento en el que el Tottenham busca lograr su primera victoria en la Premier League esta temporada, después de que el equipo padeciera un arranque titubeante.

El Tottenham perdió ante el Brentford y el Newcastle en las dos primeras jornadas de la competición, antes de empatar sin goles frente al Nottingham y el Everton, prosiguiendo así la búsqueda de su primer triunfo.

El sufrimiento del Tottenham no se limitó a la liga, ya que el equipo se despidió de la Copa de la Liga inglesa "Carabao", tras su derrota ante el Liverpool por 3-1.