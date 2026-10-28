Los primeros indicios de los posibles movimientos del Paris Saint-Germain en el mercado invernal de fichajes empiezan a aclararse, ante la prolongada ausencia prevista de su estrella georgiana Khvicha Kvaratskhelia, que sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, lo que convierte su sustitución en uno de los asuntos sobre la mesa del club francés.

Y aunque el técnico Luis Enrique no sitúa la incorporación de un nuevo jugador en lo más alto de sus prioridades en enero, los informes procedentes de Alemania apuntan a que el vigente campeón de la Liga de Campeones de Europa ha mostrado un interés serio en fichar al joven argelino Ibrahim Maza, jugador del Bayer Leverkusen, en un paso que podría otorgar al equipo una opción adicional para compensar la ausencia del georgiano.

El entorno de Maza, al tanto del interés del Paris

Enrique había dejado la puerta abierta a la posibilidad de fichar a un nuevo jugador, pese a afirmar que las lesiones no significan necesariamente entrar en el mercado de fichajes.

El técnico español dijo: "No, no especialmente. Ninguna lesión significa que tengamos que fichar a nuevos jugadores. Al inicio de la temporada, dije que somos capaces de soportarlo todo, incluso si sufrimos lesiones importantes. Pero seguimos abiertos a las oportunidades que se presenten. Esa es una de las opciones que tenemos".

Y añadió sobre Kvaratskhelia: "Volverá más fuerte, no tengo ninguna duda al respecto. Perder a tres jugadores en un solo partido es algo extraño. Eso representa un estímulo para nosotros como equipo".

Mientras el Paris estudia sus opciones, el equipo ha recibido señales positivas de algunos de sus jugadores capaces de desempeñar roles ofensivos, ya que el belga Mika Godts marcó un gol y dio una asistencia durante la victoria por 2-0 ante el Olympique de Lyon, además del destacado papel de los jóvenes Quentin Ndjantou y Senny Mayulu en ese mismo partido.

Pero la cadena "Sky Alemania" aseguró que el interés del Paris por Maza va más allá de las meras especulaciones, señalando que el club francés "ha mostrado un interés tangible" por el jugador de 20 años, y que su entorno está al tanto de este interés.

Y en caso de que la operación se cierre en enero, Maza sería el segundo jugador árabe en las filas del Saint-Germain, ya que coincidiría con el marroquí Achraf Hakimi, uno de los líderes del equipo.

Maza: un talento polivalente al estilo de Akliouche

El internacional argelino posee una flexibilidad táctica que le da la capacidad de ocupar más de una posición en el centro del campo y el ataque. Y aunque la posición de organizador de juego es su favorita, puede jugar en las posiciones de centrocampista pivote y retrasado, además de en las bandas derecha e izquierda.

Maza explicó, en una entrevista anterior con el sitio oficial de la liga alemana, que se siente cómodo en la posición de organizador de juego dentro del esquema 4-2-3-1, pero que está dispuesto a jugar en cualquier posición, diciendo: "Creo que la posición en la que me siento más cómodo es el número 10, en el esquema 4-2-3-1 que usamos actualmente".

Y añadió: "También puedo jugar como número 8 o número 6, así como en la banda izquierda, donde he jugado varias veces, o en la banda derecha, como extremo que tiende a entrar hacia el interior. Me siento cómodo en todas las posiciones. Solo quiero mostrar mi estilo de juego, independientemente de la posición en la que juegue".

Maza se incorporó al Bayer Leverkusen hace un año por 12 millones de euros, y ha disputado con la selección de Argelia 24 partidos internacionales en los que marcó 3 goles.

También jugó esta temporada en la posición de extremo izquierdo, aunque moviéndose por los espacios interiores en lugar de ceñirse a la línea de banda, algo que recuerda al estilo del francés Magnes Akliouche.

El Leverkusen no quiere desprenderse de su talento

Maza es considerado uno de los talentos emergentes más destacados de la liga alemana, tras marcar 8 goles y dar 10 asistencias en 54 partidos con el Bayer Leverkusen desde que se incorporó al club en 2025.

Su valor de mercado se estima en unos 50 millones de euros, según el sitio "Transfermarkt", lo que significa que cerrar la operación no será fácil si el Paris Saint-Germain decide moverse de forma oficial.

Y según el sitio francés "Foot Mercato", el club alemán no desea vender a su jugador, y lo incluye dentro de sus planes de futuro como uno de los elementos capaces de desempeñar un papel central en el equipo; es más, sus responsables ya han comenzado a moverse para prolongar su contrato, que expira en 2030.