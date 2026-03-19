La trayectoria del Barcelona en la Liga de Campeones ha estado plagada de momentos difíciles durante la última década. Desde dolorosas remontadas en su contra hasta contundentes eliminaciones en Europa, el club ha vivido varias temporadas frustrantes desde su último triunfo en la competición.

Sin embargo, últimamente hay indicios de que el Barcelona podría estar avanzando por fin en la dirección correcta. El nombramiento de Hansi Flick ha aportado una estructura táctica más clara y un estilo de juego más proactivo. A pesar de las limitaciones económicas del club y de una plantilla que aún necesita refuerzos en ciertas posiciones, Flick ha logrado sacar el máximo rendimiento de los jugadores de que dispone y construir un equipo que vuelve a parecer competitivo al más alto nivel.

Este progreso no resta mérito al trabajo de Xavi Hernández. Durante un periodo difícil para el club, Xavi estabilizó el equipo y sentó bases importantes. Sin embargo, las circunstancias eran complicadas. El Real Madrid dominaba a nivel nacional y varias campañas de la Liga de Campeones terminaron en circunstancias difíciles, a veces influidas por errores individuales o empates desafortunados.

Bajo la dirección de Flick, el Barcelona parece más cohesionado y eficiente. Su enfoque ha permitido a varios jugadores alcanzar niveles de rendimiento más altos, ayudando al equipo a redescubrir una identidad ofensiva más agresiva y fluida.

En el decisivo partido de vuelta contra el Newcastle, el Barcelona endosó una impresionante goleada por 7-2 en el Camp Nou para pasar de ronda con un marcador global de 8-3. A pesar de las primeras amenazas del Newcastle y de una primera parte reñida, el sistema de Flick los arrolló, y gran parte de la explosión ofensiva fluyó a través de dos jugadores destacados: Lamine Yamal y Raphinha.

En este artículo, analizamos cómo estos dos jugadores impulsan la creación de ocasiones del Barcelona y cómo desmantelaron la defensa del Newcastle en una exhibición dominante.





Raphinha: el motor del Barcelona

Uno de los aspectos más interesantes bajo la dirección de Hansi Flick ha sido la evolución de la asociación entre Lamine Yamal y Raphinha. A primera vista, parecía difícil que ambos jugadores prosperaran en la misma estructura ofensiva. Muchos esperaban que Raphinha se viera desplazado hacia las bandas o que su influencia se viera reducida.

Sin embargo, ha ocurrido todo lo contrario.

Flick le ha dado a Raphinha un papel central en la estructura ofensiva del Barcelona. Su intensidad en la presión, su versatilidad y su movimiento constante lo han convertido en un motor clave del equipo. En lugar de limitarse a la banda, a menudo se adentra en las zonas centrales, llegando a posiciones peligrosas dentro del área.

El resultado es una asociación en la que Yamal crea con frecuencia el caos mientras Raphinha ataca los espacios que se abren.

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Tiros de Raphinha sin contar los penaltis en la temporada 2025-26.

A pesar de haber sufrido lesiones en algunos momentos de esta temporada, el impacto de Raphinha sigue siendo evidente. Su mapa de disparos muestra un patrón de intentos dentro del área, especialmente en la zona central.

Aunque sigue realizando algún que otro disparo desde lejos o desde zonas más alejadas, la mayoría de sus ocasiones más peligrosas se producen cerca de la portería. Esto sugiere que Raphinha no se limita a actuar como extremo, sino que a menudo se coloca para rematar las jugadas en las zonas centrales.

Ese papel encaja bien con el planteamiento ofensivo de Flick. Con jugadores como Yamal creando ocasiones desde la banda derecha y otros avanzando con el balón por el centro del campo, Raphinha es con frecuencia el jugador que ataca los espacios finales en el área de penalti.

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Mapa de xG actual de Raphinha (sin penaltis) en la temporada 2025-26.





El mapa de xG refuerza este patrón. Aunque algunos intentos provienen de fuera del área, los valores de gol esperado más altos se concentran en las zonas centrales y en el medio espacio derecho dentro del área de penalti.

Esto indica que Raphinha se coloca constantemente en posiciones donde la probabilidad de marcar es significativamente mayor. En lugar de depender de disparos especulativos, muchas de sus mejores ocasiones llegan cerca de la portería.

Para el Newcastle, será importante vigilar este movimiento. Los defensas no pueden centrarse únicamente en frenar a los creadores del Barcelona, como Yamal. Perder de vista las incursiones de Raphinha hacia las zonas centrales podría permitirle llegar al área y materializar las ocasiones creadas a su alrededor.





Yamal: la joven promesa del Barcelona

Pocos jugadores del fútbol mundial son tan emocionantes de ver en este momento como Lamine Yamal. En una época en la que a muchos extremos se les pide a menudo que jueguen con cautela y sigan estructuras posicionales rígidas, Yamal aporta algo diferente. Su juego se basa en la creatividad, la imprevisibilidad y la capacidad de superar a los defensas en situaciones de uno contra uno.

Aunque a menudo se etiqueta a los jugadores jóvenes con demasiada rapidez, las actuaciones de Yamal ya están respaldadas por resultados reales. No solo está creando momentos de brillantez, sino que también contribuye de forma constante con goles, asistencias y pases clave. Bajo la dirección de Hansi Flick, su influencia ha crecido aún más, convirtiéndolo en uno de los principales motores del ataque del Barcelona.

Yamal suele actuar como chispa creativa por la banda derecha, llevando el balón a zonas peligrosas y obligando a las líneas defensivas a reaccionar.

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Tiros de Yamal sin contar los de penalti en la temporada 2025-26.

El mapa de disparos pone de manifiesto un patrón muy claro en el comportamiento ofensivo de Yamal. La mayoría de sus intentos se originan en el espacio de la derecha, desde donde con frecuencia recorta hacia dentro con su pierna dominante antes de disparar.

Este movimiento es difícil de defender. Cuando recibe el balón por la banda, los defensas deben decidir si presionarlo con agresividad o proteger el espacio interior. Cualquiera de las dos opciones conlleva un riesgo. Si los defensas le dejan espacio, Yamal puede recortar hacia dentro y disparar. Si se adelantan demasiado, tiene la capacidad de regatearlos y crear ocasiones para sus compañeros.

Para el Newcastle, esta será probablemente una de las batallas tácticas clave del partido. Lewis Hall se enfrentará probablemente a Yamal directamente en ese lado, pero detenerlo requerirá una defensa colectiva más que duelos aislados.





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Mapa de xG sin penaltis de Yamal en la temporada 2025-26

El mapa de xG confirma la tendencia observada en el mapa de tiros. Los intentos más peligrosos de Yamal provienen sistemáticamente del espacio de la derecha y del borde del área de penalti, zonas desde las que puede recortar hacia dentro y atacar la portería directamente.

En comparación con Raphinha, Yamal tiende a disparar desde una distancia ligeramente mayor, pero lo compensa generando un gran número de intentos y creando oportunidades mediante el regate y la progresión del balón.

Por ello, defenderlo no consiste solo en detener el disparo en sí. Los equipos también deben evitar las situaciones en las que pueda aislar a los defensas y penetrar en el espacio.

Si el Newcastle se centra demasiado en detener los disparos de Yamal, también corre el riesgo de dejar espacios para los demás atacantes del Barcelona, en particular Raphinha, que a menudo llega por el centro para rematar las jugadas que Yamal ayuda a crear.

Conclusión

Cuando nos enfrentamos a jugadores especiales, identificar patrones es solo una parte de la solución. Para frenarlos se requiere concentración colectiva, comunicación constante y un enfoque defensivo proactivo.

Raphinha y Lamine Yamal pueden actuar de forma diferente, pero juntos son los principales artífices del peligro ofensivo del Barcelona. La presión implacable y los movimientos inteligentes de Raphinha lo hacen difícil de marcar, mientras que la creatividad y la habilidad en el uno contra uno de Yamal pueden desestabilizar las estructuras defensivas en cualquier momento.

El Newcastle intentó defender estas situaciones como un bloque, pero al final no pudo contener al dúo. Yamal, en particular, se quedó en ocasiones muy adelantado, lo que le dio a Lewis Hall breves oportunidades para atacar el espacio a su espalda y ayudar a liberar a jugadores como Barnes y Elanga en la transición; sin embargo, la abrumadora presión del Barcelona y su dominio en la segunda parte hicieron que esos momentos resultaran irrelevantes, ya que los goles siguieron llegando.

Al mismo tiempo, el lateral izquierdo del Barcelona se mostró vulnerable en ocasiones, especialmente cuando Gerard Martín se veía aislado en defensa. A pesar de esas posibles oportunidades iniciales, el Newcastle se enfrentó a un reto imposible una vez que el Barcelona se entonó. La calidad ofensiva del Barcelona hizo que los pequeños errores defensivos fueran castigados sin piedad, lo que condujo a una goleada por 7-2 y a una victoria global por 8-3.

El Newcastle jugó con intensidad, velocidad y valentía, tal y como se esperaba, pero resultó imposible frenar las combinaciones entre Yamal y Raphinha. El doblete de Raphinha, combinado con el caos creativo de Yamal y su remate certero por todo el campo, convirtió la eliminatoria en una goleada. El Barcelona pasa a cuartos de final de forma contundente, enviando un mensaje claro a toda Europa.

Y en una noche como esta, el peligro a balón parado del Barcelona y su superioridad general se convirtieron en los factores decisivos.



