La terrible situación de la plantilla del Extremadura UD: Impagos, falsas promesas y deudas acumuladas

La pésima gestión y las promesas incumplidas provocan una situación insostenible. Los jugadores no descart. Los jugadores no descartan ir a la huelga

Situación límite en el Extremadura UD. A pesar de que parecía que el dinero del grupo inversor llegaría a destino para satisfacer todos los pagos pendientes y las deudas contraídas, eso no sucedió. El viernes pasado venció el plazo para que llegase ese dinero a Almendralejo, pero nada de eso ha sucedido y la tensión se corta con un cuchillo. Esta semana, los jugadores y el entrenador del equipo, Manuel Mosquera, leyeron un duro comunicado denunciando la terrible situación que están viviendo. De hecho, se plantean la posibilidad de ir a la huelga. Creen que deben ejercer su derecho como trabajadores y nadie les ofrece una solución a corto plazo.

Se sienten indefensos y denuncian graves incumplimientos. Por ejemplo, les deben mensualidades correspondientes a la temporada 2019/2020 , que ahora mismo se acumulan hasta la temporada actual. Dos años...A pesar de la ayuda de la AFE y de la colaboración de la RFEF, en la plantilla ahora mismo cunde el pesimismo y los futbolistas se sienten indefensos. Por eso piden cuentas al presidente. Y reclaman medidas al administrador del club. El 24 de septiembre era la fecha límite impuesta por "Khalifa Capital" para la llegada de un dinero que no llega.

Deudas acumuladas y grave perjuicio para toda la plantilla

Los futbolistas del Extremadura UD y el cuerpo técnico, que militan ahora mismo en Primera RFEF, esperan una solución cuanto antes. Trabajan de la manera más profesional posible y están siendo víctimas de la nefasta gestión del presidente de la entidad, Manuel Franganillo. Jugadores y técnico han denunciado que están afrontando una "situación límite, tanto deportiva como psicológicamente" y alegando que se sienten "victimas de un abuso inadmisible". La última esperanza de los jugadores pasa por el concurso de acreedores que está previsto para el 27 de octubre.

"El presidente no ha tenido la decencia de paganos por trabajar"

A pesar de que entrenador y vestuario van a seguir compitiendo con normalidad y profesionalidad, la situación es kafkiana. La deuda no para de crecer día a día y la situación es insostenible desde hace tiempo. Hay futbolistas que denuncian que no pueden mantener a sus familias si no tienen ningún tipo de ingreso y explican que hay pagos que son inaplazables, como el colegio de sus hijos o los gastos de alquiler de sus casas. Una situación preocupante para el club y para sus aficionados. El vestuario lo tiene claro: "El presidente no ha tenido la decencia de pagarnos por el trabajo que todos desempeñamos representando esta camiseta".

Texto íntegro del comunicado oficial de la plantilla del Extremadura UD

El pasado 1 de octubre, la plantilla lanzó un comunicado oficial para explicar la situación límite que atraviesan, desglosando las deudas contraídas y no satisfechas, las promesas incumplidas y la falta de sostenibilidad del club, ya que se les prometió, en diferentes ocasiones, que llegaría un fondo de inversión para regularizar tanto los pagos adeudados como la situación. Eso no ha sucedido y el problema ahora es enorme.

"Buenas tardes...La plantilla y cuerpo técnico del Extremadura U.D. S.A.D nos encontramos hoy aquí, unidos, para denunciar la situación que estamos sufriendo desde hace más de un año debido a la nefasta gestión de Manuel Franganillo, actual presidente del club. Hemos llegado a una situación límite, tanto deportiva como psicológicamente y somos victimas de un abuso inadmisible por su parte, ya que no ha tenido la decencia de pagarnos por el trabajo que todos desempeñamos representando esta camiseta.

Desde hace meses hemos tratado de seguir adelante por respeto a este club y a su afición, compitiendo de la manera más profesional posible, incluso clasificamos al equipo para la Primera RFEF en la temporada anterior, cuando la deuda se incrementaba día tras día. Actualmente la situación es insostenible. En infinidad de ocasiones el presidente ha asegurado que estaba trabajando en devolver la estabilidad a este club y ha faltado a su palabra constantemente hasta dejarnos en unas condiciones insufribles.

A día de hoy, debe mensualidades correspondientes a la temporada 2019/2020 que se acumulan hasta la temporada actual, dos años después. Durante estas dos últimas campañas nunca hemos dejado de cumplir con nuestras obligaciones y hemos confiado en que la situación cambiaría, creyendo la palabra del presidente, que prometió que llegaría un fondo de inversión para regularizar la situación. Después de múltiples engaños y mentiras, decimos basta.

Existen casos concretos de compañeros de equipo que no pueden mantener a sus familias, pagar el colegio de sus hijos/as o cubrir los gastos del alquiler de su vivienda. Por si fuera poco, no disponemos de equipo médico, lo que implica tomar riesgos en cada entrenamiento, cubrimos nuestras propias pruebas como prevención, no hay trabajadores en las oficinas del club, nosotros mismos hemos preparado nuestras fichas para poder competir. El material de entrenamiento es prácticamente nulo. En definitiva, estas condiciones son del todo vergonzosas e inaceptables en un contexto futbolístico como el actual y solo existe un único culpable.

A pesar de todo, hemos intentado con todas nuestras fuerzas poner la situación en conocimiento de las autoridades para recibir ayuda, con más de 30 denuncias por impagos por parte de los jugadores, tratando de contactar con la directiva sin obtener respuesta, con la AFE y la Federación Española de Fútbol, y lo que hemos recibido son constantes faltas de respeto y humillaciones por parte de un presidente que ha demostrado que su profesionalidad, empatía y comprensión brillan por su ausencia. Incluso hemos recibido amenazas por querer buscar alternativas en otros clubes, lo que ha llevado a varios jugadores a renunciar a la deuda, con todo lo que ello conlleva.

Agradecemos la visita de los miembros de la AFE y sus consejos para superar lo mejor posible esta situación. A la RFEF por todo el esfuerzo que hicieron en inscribirnos y hacer ficha a los nuevos compañeros. Pero este señor se muestra indiferente ante el sufrimiento de nuestras familias. Por tanto, pedimos encarecidamente que renuncie a la presidencia y que admita de una vez por todas que esto le viene grande.

Nuestra última esperanza es el concurso de acreedores que está previsto para el 27 de Octubre del 2021, pero del que no hemos recibido noticia alguna, más allá de aquello que aparece en los medios de comunicación, ni siquiera han atendido nuestras infinitas llamadas. Incomprensiblemente los jueces han paralizado cualquier sanción que pudiera recibir nuestro club por parte de las entidades que regulan el fútbol, lo cual nos genera una desesperación aún mayor teniendo en cuenta que no existe ningún elemento que haga pensar que esto puede solucionarse próximamente.

Pedimos también que el administrador sr. Bernardo Silva, ante las infinitas peticiones para que venga a ver a la plantilla y de explicaciones de nuestra situación de un paso al lado. No a tenido tiempo de venir a explicarnos la situación, pero si de dar explicaciones a todos los medios de comunicación . Creemos que no esta a la altura de este concurso y estamos cansado de sus mentiras. Se le olvido de que somos profesionales del futbol. Y recordarle que un administrador, lo que hace es reducir la deuda no aumentarla mes a mes y muchas cosas mas.

Queremos agradecer profundamente el respaldo y apoyo de la afición que, siendo consciente de la situación, nos da aliento a diario en estos momentos tan críticos. Hemos demostrado el compromiso de todos los que suscribimos este comunicado para continuar ofreciendo el máximo de nuestras posibilidades, toda nuestra profesionalidad y la mayor dedicación, para sacar adelante el proyecto, pero la situación que vive hoy en día el club es extrema. Afición, cuerpo y plantilla se merecen alguien competente al mando de este barco.

Nos vemos en la obligación de convocar una huelga, ejerciendo nuestro derecho como trabajadores, si durante los próximos días no recibimos alguna prueba que demuestre que nuestra situación se regularizará. Es más que evidente que este presidente no está capacitado para estar al frente de una entidad histórica como esta y por tanto rogamos que los medios de comunicación y las entidades pertinentes se impliquen para dar la máxima difusión posible a todo lo expuesto y hallar una solución lo antes posible.

¡Gracias a todos!

Almendralejo, 1 de octubre de 2021.