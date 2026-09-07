Ruben van Bommel no será sancionado por su dura entrada sobre Aaron Bouwman durante el partidazo de la Eredivisie del sábado por la noche entre Ajax y PSV (1-3). El periodista de De Telegraaf Mike Verweij escribe en X que el fiscal del fútbol profesional no ha abierto una investigación preliminar.

Todo se torció en el minuto 80, con 1-2 en el marcador. Van Bommel llegó tarde al balón y entró con dureza en el duelo con Bouwman, que iba con la cabeza hacia el balón. A continuación se produjo un durísimo choque, tras el cual el jugador del Ajax se quedó tendido sobre el césped y tenía molestias evidentes.

El árbitro Sander van der Eijk castigó al jugador del PSV con amarilla, mientras que el VAR Pol van Boekel no intervino. Eso provocó una gran sorpresa tras el partido en el estudio de ESPN y entre muchos aficionados al fútbol.

El jefe de los árbitros, Raymond van Meenen, ya había comunicado el domingo a, entre otros medios, De Telegraaf que Van der Eijk y Van Boekel se equivocaron. Según Van Meenen, Van Bommel debería haber sido expulsado con tarjeta roja.

«Aquí se trata de un duelo entre Van Bommel y Bouwman, en el que, a nuestro juicio, Van Bommel salta sobre su rival con tanta fuerza y velocidad que la seguridad de Bouwman se ve comprometida. En pocas palabras, para nosotros esto debería haber sido tarjeta roja», señaló el jefe de los árbitros.

Aun así, Van Bommel no tiene que temer una sanción. Como la situación ya fue valorada (de forma incorrecta) por el equipo arbitral, no se ha abierto una investigación preliminar.

El domingo por la tarde, los de Ámsterdam informaron a través de la web del club sobre el estado de Bouwman. El defensa de 19 años fue ingresado directamente en el hospital tras el partido.

Las pruebas revelan que Bouwman sufrió, entre otras cosas, contusiones en el esternón y el pulmón. Ajax espera perderlo durante un periodo prolongado. Según el club de Ámsterdam, se perderá los partidos contra Fortuna Sittard, Willem II y Excelsior. El propio Bouwman espera volver a estar disponible para el campeón récord tras el parón de selecciones.