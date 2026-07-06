La KNVB ha hablado con Arne Slot para sustituir a Ronald Koeman como seleccionador, según Florian Plettenberg, de Sky Sports.

La federación mantiene abiertas varias opciones.

El cargo quedó libre el martes tras el anuncio de Koeman.

Los diarios Algemeen Dagblad y De Telegraaf ya habían indicado que Slot está dispuesto a asumir el cargo.

El técnico, nacido en Bergentheim, dirigió al Liverpool las dos últimas temporadas; en la primera ganó la Premier League.

En la segunda temporada el equipo quedó quinto en la Premier League y la directiva decidió prescindir de él.