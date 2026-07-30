La KNVB introducirá a partir de la temporada 2026/27 varias nuevas reglas de juego para combatir las pérdidas de tiempo y aumentar el tiempo efectivo. Los cambios se aplicarán por primera vez este domingo durante la disputa de la Supercopa de los Países Bajos entre el campeón de liga PSV y el ganador de la Copa, AZ. Para ello se adoptan varias reglas que entraron en vigor por primera vez durante el último Mundial.

Uno de los cambios más llamativos es la introducción de una regla visible de cinco segundos en los saques de puerta y los saques de banda. A partir de ahora, los árbitros harán una cuenta atrás visible desde cinco segundos antes de que el balón deba volver a estar en juego.

Si un jugador no consigue poner el balón en juego dentro de ese tiempo, habrá una sanción inmediata. Un saque de puerta se convertirá en un saque de esquina para el rival, mientras que un saque de banda se concederá al otro equipo.

También se endurecerá el control en los cambios. Los jugadores que sean sustituidos deberán abandonar el terreno de juego en diez segundos por la ruta más corta. Si no lo hacen, el suplente deberá esperar al menos un minuto y solo podrá entrar en el campo en la siguiente interrupción del juego.

Además, la KNVB quiere poner fin a las lesiones fingidas. Los jugadores que sean atendidos sobre el terreno de juego deberán permanecer al menos un minuto fuera de las líneas tras la reanudación antes de poder regresar.

No obstante, esa regla contempla algunas excepciones. Los porteros no tendrán que abandonar el terreno de juego tras recibir tratamiento. Tampoco deberán salir los jugadores que se lesionen por una falta por la que el rival reciba tarjeta amarilla o roja. Lo mismo se aplica cuando dos jugadores del mismo equipo son atendidos simultáneamente o cuando se trata de una lesión grave.

No solo habrá cambios sobre el césped. El VAR también tendrá competencias adicionales a partir de esta temporada. Así, el videoarbitraje podrá corregir un saque de esquina concedido de forma incorrecta por un saque de puerta, siempre que ocurra antes de que se reanude el juego. A la inversa no será posible: un saque de puerta errado no podrá ser convertido en córner por el VAR.

Además, el VAR podrá intervenir cuando se muestre de forma incorrecta una segunda tarjeta amarilla y eso derive en una tarjeta roja. También en caso de confusión de identidad, cuando el jugador equivocado reciba una tarjeta amarilla o roja, el videoarbitraje podrá señalarle el error al árbitro. En ese caso, únicamente se corregirá la identidad del jugador sancionado y la valoración de la falta en sí permanecerá sin cambios.