La KNVB cambia el nombre del «fútbol G» después de más de cuarenta años: «Encaja mejor con el fútbol de hoy»

La KNVB anunció este jueves que el término ‘G-voetbal’ desaparecerá tras más de cuarenta años. ‘G-voetbal’, el término para los futbolistas con una discapacidad física y/o intelectual, pasará a llamarse ‘Voetbal+’ a partir de esta temporada.

En 1984, SKV Wageningen, ESA, Germania y DCS Zevenaar pusieron en marcha la primera competición de G-voetbal. La KNVB tomó el relevo y ese mismo año se convirtió en la primera federación de fútbol del mundo en organizar una competición estructural para futbolistas con discapacidad intelectual.

“Cuando esta nueva categoría tuvo que recibir un nombre, dentro del fútbol ya existían las categorías de la A a la F. La siguiente letra disponible era la G. Así surgió el nombre G-voetbal”, escribe la KNVB en un comunicado.

En 2005, la KNVB puso en marcha una competición júnior de G-voetbal. “Desde entonces, el fútbol ha cambiado mucho. Lo que comenzó como una competición para un grupo específico se ha convertido en una modalidad amplia para jugadores que, por distintas razones, necesitan un entorno futbolístico adecuado. Actualmente, más de 5.000 futbolistas encuentran ahí su lugar”.

Sobre el término ‘Voetbal+’, la KNVB escribe: “El nuevo nombre encaja mejor con el grupo amplio y diverso de futbolistas que participa en esta modalidad. Voetbal+ parte de lo que todos los jugadores tienen en común: el fútbol. El plus representa lo que a veces hace falta como extra para poder participar, como acompañamiento, atención o adaptaciones en el entorno futbolístico”.

Jan Dirk van der Zee, director general de fútbol amateur de la KNVB, se muestra orgulloso de lo que ‘G-voetbal’ ha significado para la sociedad en las últimas décadas. “Durante los últimos cuarenta años, los clubes han hecho posible que cada vez más personas tuvieran la oportunidad de jugar al fútbol”.

“Al mismo tiempo, el grupo de jugadores se ha vuelto mucho más amplio y diverso. Entonces también hay que preguntarse si el nombre que elegimos en su día sigue encajando con el fútbol de hoy. Con Voetbal+ creemos haber encontrado una denominación que lo hace mucho mejor”.

“Al final, todos son futbolistas”, continúa Van der Zee. “Para mí, esa es la esencia. Puede que uno necesite algo más de acompañamiento, a otro le ayude una adaptación en la forma de juego y otro, simplemente, necesite sobre todo un entorno en el que se sienta cómodo”.

“Eso es lo que representa ese plus. No lo que alguien no puede hacer, sino lo que podemos organizar entre todos para que sí pueda jugar al fútbol”, concluye Van der Zee.

Dentro de Voetbal+ juegan, entre otros, futbolistas con discapacidad intelectual o motriz y futbolistas con autismo, subraya la KNVB. “Pero también encuentran ahí su lugar jugadores con, por ejemplo, TDAH, una enfermedad crónica, discapacidad visual u otra necesidad de apoyo”.

“Precisamente esa evolución hace que el nombre G-voetbal encaje cada vez menos con la realidad. Si al inicio el grupo destinatario estaba delimitado con mayor claridad, hoy existe mucha más diversidad entre los jugadores y en lo que necesitan para poder jugar al fútbol”.

“La elección de Voetbal+ encaja así con la ambición más amplia de la KNVB de hacer que la oferta futbolística sea lo más accesible posible. Cada jugador debe tener la posibilidad de formar parte de un club de una manera adecuada”, afirma la KNVB.