La KNVB anunciará la próxima semana novedades sobre el sucesor de Ronald Koeman en la selección de Países Bajos: se menciona un nombre

La KNVB hará público la próxima semana novedades sobre la sucesión de Ronald Koeman como seleccionador de la selección neerlandesa. Esa es la expectativa de Voetbal International.

Mientras tanto, ya ha pasado exactamente un mes desde que Países Bajos fue eliminado por Marruecos en el Mundial tras una tanda de penaltis. Prácticamente justo después, Koeman anunció su salida.

Desde entonces, el director de fútbol de élite Nigel de Jong busca un sucesor, pero todavía no lo ha encontrado. «Con el inicio de la Nations League en septiembre, sabemos que hay cierta urgencia», dijo poco después de la eliminación en el Mundial.

Mientras tanto, ha quedado claro que el candidato soñado, Arne Slot, no lo hará. El técnico, de 47 años, prefiere una carrera más larga en el fútbol de clubes. Quiere ponerse a trabajar en algún lugar de Europa, aunque todavía no está claro exactamente dónde.

«Se desconoce si Slot y la KNVB han hablado y cuántas veces lo han hecho, pero el hecho de que la búsqueda de un seleccionador ya dure cinco semanas deja entrever que sí debe de haber habido una conversación», informa Martijn Krabbendam en nombre de VI.

Espera que la KNVB haga público algún anuncio la próxima semana, y al mencionar candidatos solo da un nombre. «La federación está ahora obligada a pasar a otro candidato. Que Michael Reiziger está en la lista es algo que se sabe desde hace tiempo. Ya trabaja en la KNVB como seleccionador de Jong Oranje. Antes entrenó al Jong Ajax».

Otros nombres que en el pasado reciente fueron vinculados con la selección neerlandesa no parecen realistas en estos momentos. Peter Bosz está en plena preparación con el PSV, mientras que Erik ten Hag, director técnico del FC Twente, ya dejó claro que «no está disponible».