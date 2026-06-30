La KNVB actúa tras un caso de racismo en la selección holandesa: «Nos parece terrible»

Justin Kluivert, Crysencio Summerville y Quinten Timber sufrieron insultos racistas de supuestos aficionados de Holanda en redes sociales, por lo que limitaron los comentarios. La KNVB condenó los ataques.

La selección holandesa se midió a Marruecos el lunes en octavos. Tras 120 minutos sin ganador, llegaron los penaltis.

Ambos equipos fallaron, pero a Países Bajos le fue peor: Justin Kluivert (al poste), Quinten Timber (fuera) y Crysencio Summerville (parada) erraron sus lanzamientos.

Ismael Saibari clasificó a Marruecos con el quinto penalti, eliminando a Holanda. Los tres jugadores que fallaron mostraron gran tristeza tras el partido.

Tras el encuentro, los tres jugadores recibieron numerosos mensajes racistas y odiosos, por lo que limitaron o desactivaron los comentarios en sus perfiles.

La KNVB (Federación Neerlandesa de Fútbol) rechazó el racismo y recordó su campaña contra la discriminación en línea.

La federación lleva tiempo haciendo campaña contra el odio y el racismo en Internet. «El fútbol une a millones de personas diferentes y la discriminación hace justo lo contrario. Por lo tanto, eso va en contra de todo lo que representa el fútbol».

En todo caso, la KNVB denunciará los hechos al punto de denuncia. «Tras la denuncia, los asesores jurídicos del centro valoran si la expresión es punible. Eso puede derivar en una denuncia ante la Fiscalía, que podría iniciar una investigación penal», concluye NU.nl.