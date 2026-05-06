La Juventus ya ha visto suficiente y quiere incluir a Teun Koopmeiners en un llamativo intercambio

La Juventus se prepara para un verano de fichajes ajetreado. El club tiene grandes ambiciones y se le relaciona con varios jugadores de renombre, pero para ello tendrá que hacer limpieza en la plantilla actual. Teun Koopmeiners podría ser el primero en pagar los platos rotos, según informa La Gazzetta dello Sport.

Según el rotativo rosa, la Juventus negocia con Evan N’Dicka, central del AS Roma que vive una gran temporada y que la Vecchia Signora considera el “refuerzo ideal” para acompañar a Gleison Bremer.

Sin embargo, la operación no será fácil: el FC Barcelona también está interesado y la Roma pide cuarenta millones por el central. La Juventus no llega a esa cifra y plantea un intercambio con Koopmeiners.

«El holandés no se siente a gusto en la Juve», afirma el diario, que añade: «La Roma sería una opción mucho más atractiva para él que las ofertas turcas recientes. Gasperini conseguiría un jugador de primer nivel y la Juve evitaría una pérdida de capital en uno de los peores fichajes de los últimos años».

Koopmeiners, que empezó la temporada como titular en la defensa, ahora apenas juega unos minutos como suplente.

Aun así, parece tener garantizado un puesto en la lista de Países Bajos para el Mundial. Ronald Koeman le alineó como extremo derecho retrasado en el amistoso contra Noruega (2-1) y la prueba convenció al seleccionador.

«Koopmeiners sigue siendo, sin duda, una opción para el Mundial», afirmó Koeman el domingo en el programa NOS Studio Voetbal, tranquilizando al jugador, que ha disputado 27 partidos con la selección holandesa. «Aunque ahora esté jugando un poco menos, siempre ha rendido bien en la selección holandesa».