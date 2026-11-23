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Hay una gran preocupación por Vasilije Adzic, centrocampista nacido en 2006 que pertenece a la Juventus y está cedido al Sassuolo. El montenegrino acudirá hoy al J|Medical de Turín para pasar una revisión médica y someterse a pruebas diagnósticas.

Se teme que Adzic haya sufrido una lesión grave en la rodilla, un escenario que podría requerir una intervención quirúrgica. Tanto es así que Tuttosport titula: «Adzic, la Juve teme lo peor». Según informa el diario turinés, el cuerpo médico de la Juventus no descarta la posibilidad de una intervención quirúrgica, pero antes será necesario completar todas las pruebas para tener un diagnóstico definitivo.

Adzic, actualmente cedido al Sassuolo, se someterá a las evaluaciones necesarias para determinar el alcance del problema y, sobre todo, los plazos de recuperación. Hoy, tras las pruebas, se sabrá si bastará con un tratamiento conservador o si será necesario recurrir a una intervención quirúrgica.

La Juventus espera los resultados de las pruebas de hoy antes de tomar cualquier decisión. Antes del partido que el Sassuolo perdió contra el Genoa, el entrenador del Sassuolo, Roberto D'Aversa, había hablado de Adzic en rueda de prensa: «Adzic no estará, creo que la Juve, el club al que pertenece, participará después en las evaluaciones». Por tanto, corresponderá a la Juventus, club al que pertenece el jugador, decidir cómo proceder ante la lesión de Adzic.

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Adzic ha disputado esta temporada 6 partidos con el Sassuolo y ha marcado 4 goles, incluido el de la victoria en el 3-2 contra la Juventus del 13 de septiembre.