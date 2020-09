La Juventus se olvida de Luis Suárez y ya piensa en Dzeko como alternativa

Crece el pesimismo en el seno de la vecchia signora tras las dificultades en la tramitación del pasaporte del uruguayo, que no se desvincula del Barça

La sigue adelante con su cásting particular para encontrar un nuevo delantero centro después del adiós de Gonzalo Higuaín. Luis Suárez sigue siendo el principal objetivo de la vecchia signora para acompañar a Cristiano Ronaldo aprovechando que el tiene la intención de discutir una posible salida del uruguayo.

Sin embargo, las últimas horas han generado cierto pesimismo en las oficinas del club italiano debido al retraso en los trámites que deben permitirle al uruguayo la obtención del pasaporte italiano, algo necesario para que la llegada del charrúa a Turín pueda producirse.

Es decir, la tramitación de la ciudadanía del delantero no sería tan breve como cabía esperar inicialmente y la Juventus no puede permitirse esperar por tiempo indefinido a que tenga el pasaporte italiano. Según ha podido saber Goal a partir de fuentes internas de la Juventus, la fecha límite la marcará la entrega de la lista de jugadores que disputarán la con el club transalpino.

Suárez, pendiente del pasaporte... y del Barcelona

Igualmente, las dificultades que está encontrando Luis Suárez para desvincularse del Barcelona tampoco favorecen la situación. El delantero acepta la rescisión del contrato en los términos que propone el Barcelona siempre que se le abone el sueldo del último año de contrato, igual que sucedió con Xavi Hernàndez y Andrés Iniesta, si bien ninguno de ellos abandonó el Barcelona para reforzar a un rival directo para la corona continental.

Dzeko, la alternativa de la Juventus

Así, la Juventus considera que puede ser más sencillo apostar por la contratación de Edin Dzeko, un jugador asequible debido a que la está a punto de firmar a Arcadiusz Milik, del Nápoles. La Juve se mantiene a la expectativa de novedades en cuanto a Suárez pero tiene ya en la agenda a una alternativa en caso de que el uruguayo no logre a tiempo el pasaporte o que no consiga desvincularse de un Barcelona que no descarta enviarle a la grada todo el año.