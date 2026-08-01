La Juventus estudia las opciones para fichar a Kenneth Taylor. Una tarea complicada, porque, según el diario italiano La Repubblica, la Lazio pide al menos 50 millones de euros por el centrocampista neerlandés.

Directivos de la Juventus hablaron esta semana con el entorno de Taylor para tratar un posible traspaso. Pronto quedó claro que la llegada del centrocampista es una misión muy complicada.

La Lazio podría obtener una importante plusvalía por Taylor con una cantidad de 50 millones de euros. El neerlandés llegó la temporada pasada procedente del Ajax por quince millones de euros.

Esto podría estar relacionado con la situación de Teun Koopmeiners. En parte por el regreso de Douglas Luiz, su puesto en la Juventus está en entredicho. Aston Villa y Nottingham Forest siguen la evolución de la situación con interés.

Taylor tiene contrato con la Lazio hasta el final de la temporada 2029/30. Según Transfermarkt, el exjugador del Ajax está valorado actualmente en 25 millones de euros, la mitad de la cantidad que quiere el club romano.

El centrocampista fue noticia el jueves porque el entrenador Gennaro Gattuso lo echó del entrenamiento. Poco después trascendió que ambos habían mantenido una conversación y que las aguas se habían calmado.