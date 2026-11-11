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La Juventus planea una profunda renovación de su plantilla de porteros el próximo verano ante la próxima salida de varios jugadores. Lorenzo Palmisani, promesa del Frosinone, se ha convertido en su principal objetivo de fichaje, ya que el club busca un suplente de garantías para Guglielmo Vicario.

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La Juventus planea una profunda renovación de su portería

La Juventus prepara una importante renovación de su plantilla de porteros de cara al mercado de fichajes de verano. Ante la inminente salida de varios guardametas, el club italiano busca activamente nuevos talentos en el mercado.

Según Tuttosport, Vicario seguirá siendo, con toda probabilidad, el titular indiscutible. Sin embargo, los porteros que acompañan al internacional italiano afrontan una transformación radical. El consejero delegado Giovanni Carnevali y el máximo responsable del área de fútbol, Frederic Massara, ya han empezado a sentar las bases. Su principal objetivo es formar una pareja sólida y fiable que respalde a Vicario la próxima temporada en todas las competiciones.

Palmisani se perfila como principal objetivo

La promesa del Frosinone Palmisani se ha situado en lo más alto de la lista de objetivos de la Juventus. El joven guardameta, muy valorado, ya fue relacionado con un fichaje por el club durante el mercado de verano, y el interés de la Juventus no ha hecho más que aumentar.

Palmisani se comprometió recientemente a continuar en el Frosinone a corto plazo al firmar en septiembre un nuevo contrato de larga duración, hasta 2031. Sin embargo, la directiva de la Juventus no se ha dejado disuadir por esa prolongación de contrato.

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Una de las estrategias planteadas consiste en acordar un traspaso definitivo en enero y permitir que el portero termine la temporada actual cedido en Ciociaria. Es la misma fórmula que empleó con éxito la Juventus cuando fichó al defensa Federico Gatti del mismo club.

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Tres porteros podrían salir de Turín

La necesidad urgente de incorporar porteros responde a la inminente salida de varios suplentes. Kamil Grabara regresará al Wolfsburgo tras sufrir una rotura del ligamento cruzado en septiembre, por lo que la Juventus, con razón, no ejercerá su opción de compra de 11,5 millones de euros.

Además, todo apunta a que Neto dejará el club al final de la temporada actual. El veterano brasileño fue fichado únicamente como solución de emergencia y no prolongará su breve estancia.

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Carlo Pinsoglio también podría salir de Turín. El veterano guardameta cumplirá 37 años en marzo y los responsables del club consideran muy improbable una nueva renovación de su contrato.

La Juventus sigue de cerca alternativas internacionales

Aunque Palmisani sigue siendo la prioridad en el mercado nacional, la Juventus estudia activamente alternativas internacionales para reforzar su plantilla. Carnevali y Massara están explorando mercados de todo el mundo para asegurarse de encontrar el perfil ideal.

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Pedro Morisco, del Coritiba, está entre los jugadores seguidos tras entrar en la convocatoria de Brasil de Carlo Ancelotti. El joven sudamericano representa una opción de futuro interesante y con gran potencial. Mientras tanto, los ojeadores de la Juventus también siguen de cerca a Stanislav Agkatsev, portero titular del Krasnodar.