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La Juventus ya planea fichar definitivamente a Nick Woltemade, cedido por el Newcastle United, tras su prometedor comienzo en Italia. El equipo de la Serie A podría incluso ofrecer al internacional portugués Francisco Conceicao en un sorprendente intercambio para rebajar el precio del delantero centro alemán.

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Su buen comienzo hace que la Juventus reconsidere sus planes de fichajes

Woltemade llegó a Italia el último día del mercado, pero la Juventus ya trabaja para ficharlo definitivamente. El delantero centro alemán se incorporó al equipo de la Serie A cedido por el Newcastle durante 12 meses a cambio de un pago inicial de 3,6 millones de euros. Un detalle fundamental es que aquel acuerdo de última hora no incluía una opción de compra al final de la temporada.

Sin embargo, sus actuaciones iniciales, sorprendentemente buenas, han convencido a los dirigentes de la Juventus para replantearse su futuro. El club considera ahora una gran prioridad fichar al delantero de forma permanente y estudia cómo estructurar la operación para mantenerlo en Italia a largo plazo.

Su buen rendimiento llama la atención en Italia

El jugador de 24 años se ha adaptado de forma brillante a la Serie A y a la competición europea. Ha marcado cuatro goles y repartido dos asistencias en solo 13 partidos entre las competiciones nacionales y la Europa League. Según La Gazzetta dello Sport, los directivos de la Juve están muy impresionados por su aportación general.

La publicación italiana señala que los responsables del club ya preparan un plan financiero concreto para adquirirlo definitivamente al final de la temporada. En el plano táctico, Woltemade ha demostrado una enorme versatilidad para quien ahora dirige al equipo. Rinde como único delantero centro de referencia y también ha formado una prometedora pareja de ataque con Randal Kolo Muani.

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La fuerte inversión del Newcastle complica el fichaje definitivo

Cerrar un traspaso definitivo exigirá intensas negociaciones entre ambos clubes. El Newcastle pagó 75 millones de euros para fichar a Woltemade procedente del Stuttgart alemán durante el mercado de verano de 2025.

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El delantero alemán no logró justificar aquella enorme cifra durante su etapa en el fútbol inglés. Solo marcó 11 goles y dio seis asistencias en un total de 53 partidos con el equipo de la Premier League.

Dada la cuantiosa inversión que realizó, el Newcastle querrá recuperar una parte importante de lo que pagó inicialmente. Esto hace que a la Juventus le resulte muy difícil afrontar un traspaso directo mediante un pago en efectivo el próximo verano.

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Un intercambio por Conceicao ofrece una solución para el fichaje

Para salvar esa diferencia económica, la Juventus espera negociar una ampliación de la cesión. Quiere incluir una opción de compra del delantero en junio de 2028 por un importe total considerablemente menor.

Como alternativa, el club tendrá que reunir los fondos necesarios mediante ventas importantes de jugadores. Vender a Conceicao es, por ahora, la vía más viable para financiar el fichaje definitivo de Woltemade. La venta del internacional portugués generaría un beneficio importante para el club si superase los 40 millones de euros. Incluso existe la posibilidad concreta de un intercambio directo, por el que la Juventus podría enviar a Conceicao al Newcastle como parte de una gran operación.