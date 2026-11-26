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La Juventus necesitaba ganar y cumplió: goleó 4-1 al Omonia Nicosia y confirmó su presencia entre los ocho primeros de la fase de liga de la Europa League, puestos que darían acceso a octavos de final. Sube al segundo lugar, solo por detrás del invicto Bournemouth, y deja prácticamente asegurada, como mínimo, una plaza en los playoffs.

El partido comenzó con un susto: Neto salió en falso en un córner y permitió que Satka marcara el 0-1. Tras el error, la Juventus reaccionó y empezó a acumular kilómetros, posesión y ocasiones. Andrea Cambiaso respondió a los tímidos silbidos del Stadium con un magnífico zurdazo con rosca desde el vértice del área que entró por la escuadra más alejada para igualar el encuentro.

A partir de ahí, el partido se puso rápidamente de cara para la Juventus. Jeff Ekhator coronó su primera titularidad con el equipo al marcar tras un pase filtrado de Conceicao. El portugués estaba firmando una gran noche y también anotó el tercero: McKennie le dejó solo ante Kaminski y, después de una primera parada, el ex del Porto firmó el 3-1. Cambiaso sumó una asistencia a su gol al habilitar poco después a Boga para que batiera de nuevo a Kaminski y completara la goleada.

Una respuesta importante para Spalletti, que había pedido una muestra de madurez también a los menos habituales. Y una respuesta fundamental en la Europa League, objetivo ya declarado de la Juventus, que ahora puede administrar la ventaja acumulada en la clasificación y dosificar fuerzas para la liga.

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JUVENTUS-OMONIA 4-1

GOLES: 16' Satka (O), 37' Cambiaso (J), 43' Ekhator (J), 68' Conceicao (J), 73' Boga (J)

GOLES Y JUGADAS DESTACADAS



86' CAMBIO FRUSTRADO: Spalletti decide sustituir a Conceicao para dar entrada a Kolo Muani, pero el portugués tarda demasiado en abandonar el campo mientras recibe una merecida ovación y el árbitro, aplicando las nuevas reglas, retrasa un minuto la entrada del francés.



73' GOL: Cambiaso suma una asistencia a su gol y, esta vez, es Boga quien marca con un remate con rosca tras una jugada iniciada por Koopmeiners en el centro del campo.



68' GOL: Después de dos asistencias, Conceicao también se da el gusto de marcar. McKennie aprovecha un buen pasillo desde la frontal del área para dejar al portugués ante Kaminski. El portero detiene el primer disparo, pero el balón vuelve a los pies del ex del Porto, que lo manda a la red de primeras.



65' OCASIÓN: Otra oportunidad para Ekhator, que vuelve a entrar en el área por la derecha, pero esta vez dispara con fuerza, desequilibrado por Coulibaly, y manda el balón muy por encima del larguero.



52' OCASIÓN: Doble oportunidad para Boga: primero se abre paso por la izquierda e intenta un disparo con la derecha al primer palo, pero lo golpea mal y no encuentra portería. Acto seguido prueba otra vez con la derecha, ahora con rosca, y el balón sale por poco junto al palo más alejado.



50' OCASIÓN: Un error de Kelly regala el balón al Omonia, que centra enseguida al corazón del área. Allí, Tankovic se queda a poco de rematar de cabeza, mano a mano con Neto.



48' OCASIÓN: Cambiaso vuelve a crear peligro, pero esta vez Kaminski le cierra el paso. El balón llega después a Conceicao, cuyo intento rechaza la defensa.



43' GOL: La Juventus recupera el balón en tres cuartos de campo. Ekhator pone en marcha la jugada con un pase a Gatti y se lanza al espacio. El capitán de esta noche conecta con Conceicao, también en tres cuartos, y el portugués filtra un pase para el delantero italiano dentro del área. Ekhator se mueve con rapidez y saca un potente disparo raso con la derecha que deja clavado a Kaminski. Es el 2-1 y la remontada está completa.



37' GOL: Golazo de Andrea Cambiaso. El carrilero, al que Spalletti ha devuelto a la banda derecha para la ocasión, recorta hacia su zurda a la altura del vértice del área y lanza un disparo con rosca que acaba bajo la escuadra.



26' Otra jugada de presión de la Juventus, con el balón por el suelo al borde del área, termina con un disparo de Cabal. Kaminski responde bien. En la acción siguiente, tras un pase fallido de Douglas Luiz, Neto detiene un tiro de Maric desde 16 metros.



16' GOL : El Omonia progresa por la izquierda y Montnor centra. Kelly se anticipa a Kakoullis y manda el balón a córner. En el saque de esquina, Neto comete un error clamoroso: sale en falso y no alcanza el balón, que llega al segundo palo. Allí, Satka lo dirige de cabeza a la portería para hacer el 0-1.



11' AMARILLA: Tanase llega tarde a la entrada sobre Gatti y pisa de lleno el pie del defensa de la Juventus. Una amarilla de manual.



4' OCASIÓN: Primera ocasión clara del partido: tras un córner, Chico Conceicao se mete hacia dentro desde la derecha y dispara con rosca con la zurda, pero Kaminski interviene con el puño para mantener el marcador.



0' El partido comienza a las 21:00 en el Allianz Stadium de Turín



AQUÍ, TODA LA INFORMACIÓN, LAS ESTADÍSTICAS Y LA CRÓNICA MINUTO A MINUTO



JUVENTUS-OMONIA: ALINEACIONES OFICIALES Y FICHA DEL PARTIDO



Juventus-Omonia 4-1



Goles: 16' Satka (O), 37' Cambiaso (J), 43' Ekhator (J), 68' Conceicao (J), 73' Boga (J)



JUVENTUS (3-4-3): Neto; Gatti, Lucumì (66' McKennie), Kelly; Cambiaso, Douglas Luiz (66' Koopmeiners), Sarr, Cabal (46' Celik); Conceicao (86' Kolo Muani), Ekhator (66' Woltemade), Boga.

Suplentes: Pinsoglio, Vicario, Bremer, Kolo Muani, Durmisi, Merola, Turco.

Entrenador: Spalletti.



OMONIA (4-2-3-1): Kaminski; Douverne, Coulibaly, Satka, Nego (59' Balkovec); Andreou (59' Brouwers) Maric; Tanase (Ewandro), Tankovic (70' Neophytou), Montnor; Kakoulis (46' Diony).

Suplentes: Fabiano, Michail, Simic, Konstantinidis, Christoforou.

Entrenador: Berg.



Árbitro: Barrott (ING)

Amarillas: Tanase (O), Lucumi (J), Balkovec (O)

Expulsados: ninguno