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Jonathan van Haaster

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La Juventus deja boquiabierta a la AS Roma con un exitoso intento de fichaje de un jugador que participará en el Mundial

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La Roma no renovó a Zeki Çelik, quien fichó por la Juventus.

La temporada pasada ya había dudas en la Roma sobre su futuro, pues su contrato estaba a punto de expirar y se le relacionaba con la Juventus.

El fichaje se atascó porque la Juventus priorizó a Emil Holm, cedido por el Bolonia en la segunda mitad de la temporada.

Finalmente, la Juventus decidió no ejercer la opción de compra sobre Holm. Mientras tanto, Çelik estaba a punto de renovar con la Roma, pero los retrasos en las negociaciones provocaron su salida.

La Juventus le ofreció un contrato de tres años, que el jugador aceptó tras pasar el reconocimiento médico.

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Dada la rivalidad entre Roma y Juventus, su regreso al Olímpico será especial. La Vecchia Signora jugará la Europa League, mientras que la Roma disputará la Liga de Campeones.

Comenzó su carrera en el Bursaspor, pasó por el Istanbulspor y en 2018 fichó por el Lille OSC. Tras cuatro años en Francia, en 2022 llegó a la Roma por unos 7,5 millones de euros, donde disputó 151 partidos.

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