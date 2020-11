La Juventus comprará a Álvaro Morata, pero no tiene prisa y no pagará esta temporada

Goal confirma que la Juve no ejecutará la opción de compra por Morata esta temporada, aunque el club italiano está encantado con el español

Aunque varios medios de comunicación avanzan que la tiene intención de comprar ya a Álvaro Morata, Goal ha podido confirmar que eso no es así La realidad es que, aunque Morata atraviesa un gran momento y la Juve está convencida de que su fichaje ha sido un acierto, el club italiano no tiene prisa por fichar, a título definitivo, al ex del . Es más, fuentes solventes confirman a Goal que la intención de los rectores de la "Vecchia Signora" pasan por apurar al máximo los plazos del acuerdo sellado con los colchoneros y ejecutar la opción de compra por el delantero español a partir de la próxima temporada.

La Juve sí quiere quedarse como sea a Morata, pero no quiere hacerlo ahora. ¿Por qué? Sencillo. Si tuviera que abonar ahora la opción de compra, debería afrontar el pago de 45 millones de euros, un desembolso demasiado fuerte para un club cuya economía no atraviesa su mejor momento, ya que la Juve se ha visto lastrada, como muchos otros clubes, por importantes pérdidas económicas generadas por la Covid-19.

¿Qué quiere hacer la Juve entonces?

Según ha podido saber Goal de fuentes solventes, la Juve lo que quiere es apurar su cesión una temporada más - el acuerdo era bienal-, pagar 10 millones más al Atleti por ese concepto y afrontar el pago de 35 millones de euros en junio de 2022. Entre otras cosas, porque para ese entonces, las estimaciones invitan a pensar que el club tendrá más potencial económico, que el mercado de traspasos se habrá reactivado y que, con el hipotético regreso del público a los estadios, la Juve verá su economía fortalecida.

El Atleti, al corriente de la operación

En el Atlético de Madrid no son ajenos a la operación con la Juventus. En su día pactaron una cesión por dos años, recibiendio10 millones de euros anuales por ese concepto sabiendo que cobrarían 45 "kilos" más si la Juve ejecuta la opción de compra en 2021 y unos 35 si lo hace en 2022. Las relaciones entre ambos clubes son excelentes y en este momento, las directivas de uno y otro conjunto creen que, si no pasa nada raro, Morata será definitivamente jugador "bianconero".

Morata tiene contrato con el Atleti hasta 2023

Eso sí, existe otro escenario menos probable, pero que conviene tener en cuenta: Si pasadas dos temporadas los italianos no pagan la opción de compra, Morata volvería al Atlético de Madrid, porque todavía tiene contrato con el club colchonero hasta junio de 2023. En ese caso, el Atleti habría percibido 20 millones por dos años de cesión y recuperaría a un buen delantero.