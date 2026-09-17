El NEC arranca este jueves por la noche su campaña en la Europa League contra la Juventus, que según las casas de apuestas es la gran favorita para ganar el torneo. Sobre el papel, la Vecchia Signora sigue siendo una potencia europea, pero el experto en la Serie A Wesley Victor Mak ve suficientes opciones para que el NEC dé la sorpresa en Turín.

Mak, que trabaja en la empresa de estadísticas Opta, siente desde hace años un gran cariño por la Juventus e intenta acudir cada temporada a algún partido en casa. Sin embargo, en este momento hay poco de lo que alegrarse como aficionado del club italiano.

Mal inicio de temporada

«Siete puntos en cuatro partidos es uno de los peores arranques de una temporada desde que la Juve fue campeona en 2019/20. Solo cuando Allegri regresó por primera vez como entrenador se sumaron dos puntos en cuatro partidos», recuerda Mak. «Sigue sin haber una idea realmente clara. En los últimos tres años han despedido una y otra vez a entrenadores a mitad de temporada, porque nunca terminaba de funcionar. El año pasado fue Igor Tudor. Antes, Thiago Motta, y antes de él, Massimiliano Allegri».

«Normalmente, la Juve era precisamente un club muy tranquilo. En realidad nunca se despedía a un entrenador durante la temporada y ahora, de repente, ya ha pasado tres veces seguidas. Tras el nombramiento de Luciano Spalletti en octubre de 2025, en realidad esperabas cierta línea en el juego, una filosofía futbolística clara. La temporada pasada eso tampoco se vio realmente. A dos partidos del final, la Juve cayó de repente del tercer puesto al sexto, por lo que se quedó sin fútbol de Champions League».

También esta temporada sigue sin apreciarse una línea clara en el juego de la Juve, según indica Mak. «El pasado fin de semana la Juve jugó contra el Sassuolo. Ahí se vio que, si se enfrentan a un equipo moderno que se atreve a jugar, lo pasan muy mal de inmediato. El Sassuolo es un rival al que, sobre el papel, la Juventus debería ganar con facilidad, pero durante sesenta minutos se limitaron a pasarse el balón entre ellos».

Después de que el Sassuolo lograra romper el empate a mediados de la segunda parte, el duelo de la Serie A terminó por desatarse. El suplente Edon Zhegrova empató para la Juve en el tramo final, tras lo cual el Sassuolo volvió a ponerse por delante en el minuto 89.

Con un segundo gol, Zhegrova parecía darle al Juve al menos un punto en el descuento, pero en los últimos segundos todo volvió a torcerse. Precisamente Vasilije Adzic, cedido por la Juve, aprovechó la defensa amateur de los visitantes y dio así al Sassuolo el botín completo.

Larga lista de lesionados

«Spalletti dijo después del partido que su consigna era ir con todo a por el 2-3, pero simplemente no puede ser que este sea un gran club. Todo depende de casualidades», concluye Mak. Tampoco ayuda la gran cantidad de lesiones. Kenan Yildiz, el capitán Manuel Locatelli y Képhren Thuram están fuera de combate durante un largo periodo en cualquier caso, y se les ha echado mucho de menos en las últimas semanas.

«Yildiz es, by far, el mejor jugador de la plantilla, pero estará de baja hasta finales de noviembre por una pequeña fractura en el pie. Locatelli es el capitán. Personalmente no me entusiasma demasiado, pero a falta de algo mejor sí es un jugador agradable para poner. Tiene una rotura en el menisco y ya no volverá a jugar en este año natural».

La Juve debe esperar que Weston McKennie y Andrea Cambiaso, ausentes en los últimos partidos por lesión, estén lo bastante en forma para el duelo con el NEC. Sin embargo, Mak no es optimista. «Sí están entrenando más con el grupo. Puede que entren en la convocatoria. Lo que no me imagino es que los dos vayan a ser titulares. Quizá puedan entrar en los últimos veinte minutos».

Mak tampoco está nada satisfecho con la política de fichajes de la Vecchia Signora. «Los únicos centrocampistas que tienen ahora mismo son Douglas Luiz y Teun Koopmeiners. En realidad, a ambos ya se les podía haber dado salida en dos mercados de verano seguidos. Como aficionado de la Juve, eso no te alegra precisamente.»

La Juventus sobre todo debe esperar que el defensa brasileño Bremer alcance su nivel habitual. «Por lo general es bastante sólido, pero contra el Sassuolo también tuvo un par de errores. Si miras la regularidad con la que rinde, McKennie es el mejor jugador que eventualmente puede jugar contra el NEC. Aunque acaba de salir de una lesión».

«Los centrocampistas de la Juve juegan sin confianza»

Mientras el NEC de Dick Schreuder exhibe semana tras semana un fútbol reconocible y atractivo, la Juve depende esta temporada sobre todo de chispazos individuales en ataque. «El plan táctico me da la impresión de ser: dale el balón a uno de los extremos», dice Mak. «Francisco Conceição juega como extremo derecho y en la izquierda está el joven de dieciocho años Kerim Alajbegovic, fichado del Bayer Leverkusen por 32 millones de euros».

Especialmente si el NEC presiona con entusiasmo, no puede imaginar que la Juve vaya a salir de eso con facilidad. «Los centrocampistas juegan sin confianza y los defensas en realidad prefieren no tener el balón».

Mak cree que el NEC debe ser capaz de sacar un buen resultado en Turín. Considera poco probable que la Juve pase por encima de los de Nimega con mucha facilidad. «Por supuesto, la Juve sí tiene más calidad individual, pero el sentimiento de equipo será bastante mejor en el NEC. El pasado domingo no había ni un solo jugador de campo italiano en el once inicial de la Juve y tampoco muchos chicos que realmente tengan un vínculo con el club».

«Bremer es el único que ha rendido bien y en la portería está Guglielmo Vicario, que de niño era aficionado del club. Si además miras cuántas críticas han recibido Douglas Luiz, Teun Koopmeiners y todos esos otros jugadores en los últimos años porque no juegan bien... Eso tampoco genera precisamente un buen ambiente dentro del club.»

Actualmente, la Juve tiene a tres jugadores con pasado en la Eredivisie bajo contrato. Alguien que en cualquier caso no va a tener minutos contra el NEC es Arkadiusz Milik. El exjugador del Ajax no fue inscrito por la Juve para la Serie A ni para la Europa League. «Creo que en los últimos tres años se ha roto el ligamento cruzado dos veces. Incluso se estudió si podía marcharse traspasado a un club de la arena, pero al final eso no llegó a concretarse. Milik sigue ahora con contrato en la Juve como una especie de goodwill».

Teun Koopmeiners, en cambio, sí apunta al once inicial. El internacional neerlandés jugó con regularidad como defensa central la temporada pasada. Debido a las numerosas lesiones en el centro del campo, probablemente este jueves por la noche tenga que encargarse de la contención junto a Douglas Luiz.

A Mak le sorprendería que Koopmeiners lograra tirar de la Juve contra el NEC. «Hace dos semanas marcó contra el Parma. En realidad, esa fue su primera acción destacada desde el duelo de Champions League con el Galatasaray, cuando marcó dos veces por accidente. Al margen de eso, no es ni la sombra del Koopmeiners que vimos en el Atalanta. Allí marcaba con regularidad desde lejos y aparecía por todo el campo durante noventa minutos. En la Juve ahora a veces tienes la sensación de que Koopmeiners piensa: no tengo ni idea de qué tengo que hacer aquí.»

Mak sí matiza esa valoración. «Hay muy pocos jugadores que salen del Atalanta y rinden bien en otro sitio. Da la sensación de que a muchos jugadores tampoco les sale alcanzar su nivel normal en cuanto juegan en la Juve. No hay realmente una explicación. Eso se veía un poco en el pasado con Matthijs de Ligt. Y la temporada pasada con chicos como Jonathan David y Loïs Openda, que son muy buenos jugadores. David y Openda, en sus nuevos clubes Atlético de Madrid y Olympique Lyon, vuelven a encontrar la red con ‘normalidad’ y facilidad.»

¿Puede Conceição hacer daño al NEC?

Es posible que Francisco Conceição marque la diferencia este jueves por la noche para la Juve contra el NEC. El extremo portugués no terminó de explotar en el Ajax y pronto se sintió infeliz en Ámsterdam. Conceição acabó relanzando su carrera en el FC Porto y así se ganó un gran traspaso a la Juve, donde se ha convertido en un titular indiscutible.

Sin embargo, su rendimiento todavía deja algo que desear. La temporada pasada solo sumó 3 goles y 5 asistencias en 31 partidos de la Serie A. «Si Conceição define con un diez por ciento más de precisión, puede alcanzar las dobles cifras», espera Mak. «En 2026 ya ha golpeado seis veces el palo o el larguero. Sigue siendo un futbolista bastante de momentos, que dribla muy bien y es rápido. Conceição trabaja mucho y ahora también ayuda con entusiasmo en defensa. Ahora mismo es de él de donde sale el mayor peligro. Solo que sin rendimiento, naturalmente, eso tampoco sirve de mucho.»

Será interesante ver cómo sale la Juve este jueves contra el NEC. Randal Kolo Muani es el primer delantero, pero quizá Spalletti apueste por Nick Woltemade, cedido por el Newcastle United. Mak, desde luego, lo vería con buenos ojos. «Kolo Muani no convence en absoluto todavía. Woltemade entró un cuarto de hora en su debut. Ahí sí tuvo bastante buena pinta. Puede aguantar mejor el balón. Con un NEC que presiona arriba, Woltemade también parece una mejor opción porque la Juve, naturalmente, tiene velocidad de sobra por las bandas».

Juventus, vulnerable atrás

Para la Juve, contra el NEC será sobre todo importante no conceder demasiados disparos a puerta. «Reciben pocos expected goals en contra. El problema es que cada vez que un balón va a puerta, entra directamente. La temporada pasada pasaba lo mismo. Entonces estaba Michele Di Gregorio bajo palos. Era un portero bastante malo. En dieciséis ocasiones, el primer disparo a puerta de un rival acabó directamente en gol en contra. Son estadísticas absurdas.»

Según Mak, su sucesor Vicario es algo más sólido. «Pero contra el Milan, el primer disparo a puerta de la Juve volvió a entrar directamente y en el campo del Sassuolo tuvo que encajar tres goles, pese a que ellos solo tiraron seis veces a portería.»

Además, Mak tiene curiosidad por ver si la Juve logra contener la delantera del NEC. Mientras que en la Serie A los defensas suelen tener rivales directos a los que pueden anular, Bryan Linssen se moverá mucho por el campo, mientras que Clement Bischoff y Dusan Tadic también se meten de vez en cuando hacia dentro desde la banda.

«Normalmente, en la Serie A ponen a Bremer contra un delantero centro. Entonces, por lo general, todo va bien. En los duelos físicos casi siempre sale vencedor, pero si además tiene que recorrer distancias muy largas por el campo para seguir a un jugador móvil, entonces se complica bastante más.»

Como aficionado fiel, Mak naturalmente espera una victoria de la Juve, pero según él no será sencillo. «Yo desde luego no contaría con un triunfo fácil. Si la Juve gana, sería por pura calidad o porque el NEC juegue con algo de tensión en las piernas. Para muchos jugadores será, naturalmente, la primera vez que disputen fútbol de Europa League en un gran estadio.»

«La temporada pasada el NEC fue algo mejor de lo esperado. Marcó 77 veces a partir de 64 expected goals. Eso es una sobreprestación bastante grande. Esta temporada están yendo en realidad muy en línea. Si el NEC puede alcanzar contra la Juve el nivel que mostró el año pasado, desde luego hay opciones de sacar un resultado en Turín.»



