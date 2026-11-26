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La Liga Europa vivió este jueves por la noche una velada repleta de remontadas y emoción. La Juventus convirtió un 0-1 en una contundente victoria por 4-1 ante el Omonia Nicosia, mientras que el Crystal Palace también remontó para imponerse por 2-1 a la Real Sociedad, en una jornada que confirmó que en Europa nada está decidido hasta el pitido final.

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La Juventus le da la vuelta al Omonia

La Juventus logró una valiosa victoria por 4-1 ante el Omonia Nicosia en partido de la Liga Europa. El conjunto italiano encadenó tres goles seguidos para sentenciar el encuentro y reforzar su posición en la carrera por el pase a los octavos de final.

La Juventus recibió al Omonia Nicosia en un intenso partido de la Liga Europa, con un gran ambiente en las gradas y unas ganas evidentes de ganar y seguir escalando en la clasificación.

El encuentro arrancó con un duro golpe para los locales: en el minuto 16, Lubomír Šatka adelantó al Omonia tras un pase de Muamer Tanković. El equipo chipriota se ponía por delante por sorpresa y metía a la Juventus en un buen aprieto en los primeros compases.

La Juventus intentó reaccionar rápidamente y presionó con fuerza a la defensa del Omonia, hasta que llegó su primer gol en el minuto 37: Andrea Cambiaso firmó el empate tras un pase de Francisco Conceição. El 1-1 devolvía el partido al punto de partida.

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La Juventus no tardó en completar la remontada. A pocos segundos del descanso, concretamente en el minuto 43, Jeff Ekhator marcó el segundo tras otra asistencia del propio Conceição. Su equipo se ponía 2-1 y le daba la vuelta al marcador antes de pasar por los vestuarios.

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En la segunda parte, la Juventus mantuvo el dominio y el momento decisivo llegó en el minuto 68, cuando Francisco Conceição, gran protagonista del partido tras dar dos asistencias, anotó el tercero. El 3-1 confirmaba la superioridad de la Juventus entre la euforia de la grada.

En el minuto 72 llegó una de las mejores jugadas del encuentro: Andrea Cambiaso se internó con aplomo en el área y sirvió un pase preciso a Jérémie Boga, que se encontró en una posición ideal frente a la portería y firmó el cuarto gol de la Juve.

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Con este triunfo, la Juventus ocupa la segunda posición con 13 puntos en 5 partidos, fruto de 4 victorias y un empate, sin conocer la derrota. Por su parte, el Omonia Nicosia es 26.º con 6 puntos en 5 partidos, tras dos victorias y 3 derrotas.

Una tarjeta roja que lo cambió todo

En otro partido de la misma jornada, el Crystal Palace remontó un 0-1 para imponerse por 2-1 a la Real Sociedad este jueves por la noche.

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La primera parte arrancó con mucha cautela por parte de ambos equipos y, sin ocasiones de peligro reseñables, terminó sin goles. Los grandes momentos del partido quedaron reservados para la segunda mitad.

La Real Sociedad golpeó primero en el minuto 66, cuando Mamadou Sarr marcó el primer gol tras un pase de Ji Oshiyeng.

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El partido vivió un punto de inflexión clave en el minuto 72, cuando Jon Martín, jugador de la Real Sociedad, vio la segunda amarilla tras una entrada dura y tuvo que abandonar el terreno de juego expulsado con la tarjeta roja.

Martín ya había sido amonestado en el minuto 64, pero cometió una nueva falta apenas 8 minutos después, lo que obligó al árbitro a mostrarle la segunda amarilla y, a continuación, la roja.

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La expulsión condicionó claramente el desarrollo del encuentro. El Crystal Palace aprovechó la inferioridad numérica de su rival y apretó con fuerza hasta lograr el gol de la victoria, sacando partido de su superioridad en los minutos finales.

La respuesta del Crystal Palace fue inmediata: en el minuto 73, Jean-Philippe Mateta empató de penalti y puso el 1-1.

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Los locales siguieron presionando hasta que lograron el gol de la victoria en el minuto 82, con el que cerraron el partido con un 2-1 y completaron una importante remontada en solo 9 minutos.

Con este resultado, la Real Sociedad ocupa el puesto 27 de la clasificación de la Liga Europa con 6 puntos en 5 partidos, tras dos victorias, 3 empates y una derrota.

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El Crystal Palace se sitúa justo detrás, en el puesto 12, con 8 puntos en 5 partidos, fruto de una sola victoria, dos empates y dos derrotas.