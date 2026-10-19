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Real Club Celta v Juventus - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Hussein Hamdy
Traducido por

La Juventus anuncia que su estrella sufre una luxación de hombro y define su postura sobre la cirugía

Juventus
C. Conceicao
Serie A
Italia
Portugal

Las desgracias de la Juventus no vienen solas

La Juventus decidió no someter al portugués Francisco Conceição a una operación quirúrgica, tras sufrir una luxación en el hombro durante la derrota ante la Lazio por 0-3, la noche del domingo, y seguirá un tratamiento conservador para recuperarse de la lesión.

Informes periodísticos habían señalado, la mañana del lunes, que Conceição sufrió una luxación en el hombro durante la derrota de la Juventus ante la Lazio por 0-3 en el estadio Allianz, antes de que el club confirmara recientemente esta noticia mediante un comunicado oficial publicado en su sitio web.

La Juventus dijo en su comunicado: «Tras la lesión que sufrió Francisco Conceição en su hombro izquierdo durante el enfrentamiento ante la Lazio, el jugador se sometió esta mañana a pruebas diagnósticas en el centro médico del club».

El comunicado añadió: «Las pruebas revelaron una lesión por luxación en la articulación glenohumeral, y la luxación fue reducida ayer por la noche. El jugador seguirá un tratamiento conservador y ya ha iniciado el proceso de rehabilitación».

Según la cadena «Football Italia», se espera que Conceição esté ausente hasta el parón internacional de noviembre, lo que significa que se perderá los próximos partidos ante el Lecce, el Génova, el Nápoles y la Fiorentina en la Serie A, además de los dos enfrentamientos ante el Rennes y el AZ Alkmaar en la Europa League.


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