«¡La Juve nunca muere!»: Massimiliano Allegri responde con contundencia a las afirmaciones de que la Juventus está en crisis

Compartir Sigue a GOAL en Google

El entrenador del Nápoles, Massimiliano Allegri, rechazó las afirmaciones de los medios de que su antiguo club, la Juventus, esté en crisis antes del duelo del domingo en la Serie A. Allegri insistió en que la Juventus, pese a estar tocada, sigue siendo candidata a acabar entre los cuatro primeros y pidió a su equipo que corrija sus problemas de equilibrio defensivo.

Anuncios

Allegri rechaza que la Juventus esté en crisis

El Nápoles visita el Allianz Stadium para enfrentarse a la Juventus el domingo por la noche en la Serie A. Ambos equipos suman 14 puntos. El conjunto napolitano llega tras vencer 4-1 al Monza, mientras que la Juventus está sometida a un intenso escrutinio después de perder 2-0 ante el Genoa.

Allegri no podrá estar en la banda debido a una sanción de dos partidos, por lo que su ayudante Marco Landucci se hará cargo del equipo.

Pese al tropiezo de la Juventus entre semana, Allegri insiste en que el equipo anfitrión sigue siendo de élite.

Allegri advierte al Nápoles de la reacción de una Juventus herida

Antes de su regreso a Turín, Allegri rechazó que los medios den por acabada a la Juventus. «Los medios dicen que la Juventus está muerta, pero sé cómo es el club y sé que la Juve nunca muere», afirmó Allegri.

Anuncios Anuncios

«Cuando llegan las dificultades, todos se unen. Va a ser un partido muy difícil».

Related Topics

Ecosistema Unificado Movistar ✅ Integra los canales de DAZN directamente en el dial de tu decodificador, permitiéndote sintonizar los partidos de la Juventus, el Inter o el Milan haciendo zapping de forma tradicional. ✅ Te permite aglutinar el pago de tu conexión a internet, las líneas móviles y el fútbol italiano (junto a LaLiga y la Champions) en un único recibo mensual. ✅ Al tener contratado DAZN a través de Movistar, también recibes credenciales oficiales para poder entrar a la aplicación nativa de DAZN desde tu móvil, tablet o Smart TV. Precio inicial 32,00 € al mes Contrata Movistar Todo Incluido Orange ✅ Gracias a su alianza estratégica con DAZN, los clientes de Orange tienen acceso exactamente a los mismos 380 partidos del Calcio italiano sin cortes. ✅ Puedes ver los encuentros desde el decodificador 4K con Android TV que proporciona la compañía, unificando toda tu oferta televisiva en el salón de casa. ✅ Es la opción ideal si vas a contratar todo el deporte, ya que las tarifas Love Fútbol superiores ya traen LaLiga, la Champions League y todo el catálogo de DAZN integrado por defecto. Precio inicial 108,00 € Contrata Orange Ecosistema Unificado Movistar ✅ Integra los canales de DAZN directamente en el dial de tu decodificador, permitiéndote sintonizar los partidos de la Juventus, el Inter o el Milan haciendo zapping de forma tradicional. ✅ Te permite aglutinar el pago de tu conexión a internet, las líneas móviles y el fútbol italiano (junto a LaLiga y la Champions) en un único recibo mensual. ✅ Al tener contratado DAZN a través de Movistar, también recibes credenciales oficiales para poder entrar a la aplicación nativa de DAZN desde tu móvil, tablet o Smart TV. Precio inicial 32,00 € al mes Contrata Movistar Todo Incluido Orange ✅ Gracias a su alianza estratégica con DAZN, los clientes de Orange tienen acceso exactamente a los mismos 380 partidos del Calcio italiano sin cortes. ✅ Puedes ver los encuentros desde el decodificador 4K con Android TV que proporciona la compañía, unificando toda tu oferta televisiva en el salón de casa. ✅ Es la opción ideal si vas a contratar todo el deporte, ya que las tarifas Love Fútbol superiores ya traen LaLiga, la Champions League y todo el catálogo de DAZN integrado por defecto. Precio inicial 108,00 € Contrata Orange Ecosistema Unificado Movistar ✅ Integra los canales de DAZN directamente en el dial de tu decodificador, permitiéndote sintonizar los partidos de la Juventus, el Inter o el Milan haciendo zapping de forma tradicional. ✅ Te permite aglutinar el pago de tu conexión a internet, las líneas móviles y el fútbol italiano (junto a LaLiga y la Champions) en un único recibo mensual. ✅ Al tener contratado DAZN a través de Movistar, también recibes credenciales oficiales para poder entrar a la aplicación nativa de DAZN desde tu móvil, tablet o Smart TV. Precio inicial 32,00 € al mes Contrata Movistar

«La Juventus es un equipo confeccionado con el objetivo de acabar entre los cuatro primeros. Estará herida y enfadada... Es un equipo excelente», añadió.

El equilibrio y acabar entre los cuatro primeros siguen siendo las prioridades del Nápoles

Aunque el Nápoles marcó cuatro goles entre semana, Allegri sigue preocupado por las debilidades defensivas, especialmente tras la grave lesión del centrocampista Stanislav Lobotka. «Últimamente estamos marcando muchos goles, pero también estamos encajando muchos», explicó Allegri.

Anuncios

«Eso significa que tenemos que trabajar en nuestro equilibrio y en la gestión del balón. Debemos mejorar nuestra organización y nuestro juego tanto en defensa como en ataque».

«Nuestro objetivo es acabar entre los cuatro primeros... No podemos pensar que basta con ganar este duelo directo para estar contentos», subrayó el entrenador.

Anuncios

Landucci dirigirá desde el banquillo en un partido crucial

El ayudante Landucci dirigirá al Nápoles desde la banda en el Allianz Stadium mientras Allegri cumple su sanción.

El conjunto napolitano busca sumar tres puntos para reforzar sus opciones de acabar entre los cuatro primeros.

Anuncios

El decisivo partido de la Serie A comenzará el domingo por la noche en Turín.