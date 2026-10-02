La justicia francesa bajó definitivamente el telón sobre el conflicto legal más largo y apasionante en la historia del fútbol francés, entre Kylian Mbappé y su antiguo club, el Paris Saint-Germain, al rechazar la demanda por "acoso moral" que la estrella del Real Madrid había presentado contra la directiva del club parisino.

El diario "L'Équipe" reveló este viernes que los tribunales franceses rechazaron la demanda en la que Mbappé acusaba a su antiguo club de ejercer presiones psicológicas y acoso en el lugar de trabajo, por falta de pruebas suficientes.

Según el diario, los abogados del jugador habían presentado la demanda en plena batalla legal por sus emolumentos atrasados, para luego retirarla, aunque la fiscalía continuó la investigación de forma independiente.

Pese a ello, los jueces de instrucción decidieron el pasado mayo no seguir adelante con el caso, al considerar que "es imposible continuar con el procedimiento, porque el propio demandante no respalda la demanda".

Las raíces de este caso se remontan al inicio de la temporada 2022-2023, cuando la directiva del Paris Saint-Germain decidió apartar a Mbappé del primer equipo y obligarle a entrenar con el grupo de los descartados, tras su negativa a activar la cláusula de prolongación de su contrato.

Mbappé acusó entonces a la directiva del club de intentar obligarle a renovar o a marcharse a cambio de una suma económica elevada, por temor a perderlo gratis al término de su contrato.

Esta situación se prolongó durante semanas, antes de que el técnico Luis Enrique interviniera en su primer año y lo devolviera al grupo principal, para completar la temporada y marcharse después al Real Madrid en un fichaje libre en el verano de 2024.

En el otro lado del conflicto, el Paris Saint-Germain retuvo una parte del salario del jugador y de sus primas, al considerarlo parte de un acuerdo verbal alcanzado con el presidente Nasser Al-Khelaïfi a cambio de su reincorporación al primer equipo, lo que llevó a Mbappé a lanzar una campaña legal integral en mayo de 2025, que incluyó la denuncia por acoso moral.

Sin embargo, el jugador decidió finalmente retirar la demanda por acoso, después de que el tribunal laboral le diera la razón en el conflicto contractual y obligara al Paris Saint-Germain a pagar 61 millones de euros en emolumentos atrasados, un fallo que el club parisino no recurrió, por lo que pasó a ser firme y definitivo.

Con esta última decisión, se cierran oficialmente todos los litigios legales entre ambas partes, poniendo fin a una historia que comenzó en 2017, cuando Mbappé fichó por el Mónaco por el París por 180 millones de euros en el segundo fichaje más caro de la historia, convirtiéndose durante su etapa en el máximo goleador histórico del club y ganando con él 7 títulos de la liga francesa, antes de empezar un nuevo capítulo en su trayectoria con la camiseta del Real Madrid.



