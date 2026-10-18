La jugada de Güler desata las burlas del Sevilla por la polémica decisión arbitral

El Sevilla reaccionó a la polémica acción del turco Arda Güler, estrella del Real Madrid, en el partido entre ambos equipos disputado la tarde del domingo en el estadio Santiago Bernabéu, en la novena jornada de LaLiga.

El encuentro vivió una gran controversia arbitral por una llamativa acción de Arda Güler, después de que golpeara con el codo al jugador del Sevilla Peque Fernández, en el minuto 24, en medio de las dudas sobre si el futbolista del conjunto blanco merecía ver la tarjeta roja, antes de que el turco marcara el gol de la ventaja para el Madrid apenas 5 minutos después.

Los detalles de la acción se remontan al momento en que Peque Fernández agarró a Güler de la camiseta durante uno de los contraataques del Real Madrid, y el jugador turco respondió con un codazo que derribó a su rival, lo que llevó a revisar la jugada mediante la tecnología del videoarbitraje "VAR" para comprobar la posibilidad de mostrar la tarjeta roja.

Tras una revisión que se prolongó cerca de 3 minutos, el árbitro no mostró la tarjeta roja a Güler, y el juego se reanudó sin que tampoco le enseñara la amarilla, una decisión que generó interrogantes y desató la ira del Sevilla.

El árbitro se limitó a dar tarjeta amarilla tanto a Dean Huijsen, defensa del Real Madrid, como a Félix Correia, jugador del Sevilla, por su encontronazo durante la interrupción del juego.

El Sevilla reaccionó a través de su cuenta oficial en "X", ironizando sobre la decisión: "El claro codazo de Güler a Peque provoca tarjeta amarilla a Huijsen y Félix".















