En una jornada que dejó al descubierto las carencias de los dos grandes de España, Real Madrid y Barcelona lograron dos victorias parecidas en el guion pero distintas en el mensaje, en la quinta jornada de LaLiga.

El conjunto blanco superó al Rayo Vallecano por 4-1 en el Bernabéu, y el Barcelona venció al Levante por 4-2 a domicilio, pero ambos equipos vivieron un sufrimiento inesperado que estuvo a punto de costarles caro.

En Madrid, y después de que el equipo se adelantara con un triplete, llegó el gol de Camello que puso el 3-1 y abrió la puerta a un escenario aterrador, ya que los hombres de Mourinho desaprovecharon ocasiones claras y dejaron a Courtois solo ante los ataques del Rayo, antes de que la afición del Bernabéu lanzara silbidos de reprobación por la relajación de los jugadores, hasta que Mbappé zanjó las cosas con un cuarto gol en el tiempo de descuento.

Y en Valencia, la escena se repitió con el Barcelona, que iba ganando cómodamente 3-0 al Levante en el estadio Ciutat de València, antes de que los locales recortaran hasta el 3-2 y presionaran con todas sus fuerzas, de no ser por un toque de calidad decisivo de Adama que puso el 4-2.

Esta similitud en el sufrimiento llevó a Javi Herráez, comentarista de la radio "Cadena SER" especializado en el Real Madrid, a defender a la afición del Bernabéu en el programa radiofónico "Carrusel Canalla", asegurando que entiende perfectamente los silbidos de reprobación cuando el equipo se relaja sobre el terreno de juego.

Herráez dijo: "La afición está molesta porque el Barcelona hace un fútbol maravilloso y va a seguir haciéndolo; las cosas han ido de maravilla con Flick, y parece que dispone de un gran número de jugadores. Creo que el Real Madrid hará buen fútbol, pero será difícil porque el equipo pierde la concentración".

Y explicó que los silbidos comenzaron justo después del gol de Sergio Camello que puso el 3-1, y se intensificaron tras las paradas de Courtois, añadiendo: "Al equipo le falta constancia y solidez, y las irán adquiriendo con el tiempo. No pasa nada con los silbidos; es algo que beneficia a los jugadores, porque los halagos los debilitan".

Para transmitir su mensaje, Herráez citó una jugada que considera "imprescindible" para el Real Madrid, ocurrida cuando el Barcelona ganaba 3-0 al Levante. En ese momento, Flick retiró a Lamine Yamal, y Raphinha pasó a la banda derecha, luego arrancó de vuelta a defender con todas sus fuerzas aprovechando la ventaja de su equipo, lo que llevó a su compañero Eric García a aplaudirle con calidez por la jugada.

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Herráez concluyó sus declaraciones diciendo: "Es un ejemplo perfecto de lo que representa el Barcelona y de la filosofía de este equipo. Y lo mismo se aplica al Paris Saint-Germain o al Bayern Múnich: somos once jugadores, venimos a trabajar, a correr y a jugar. Si los jugadores del Real Madrid asimilan eso, el equipo habrá dado un paso adelante".