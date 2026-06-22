La joya de Barcelona, Hamza Abdelkarim, aclamado por los catalanes tras vencer a Nueva Zelanda

Eldiario catalán «Sport» elogió al joven delantero egipcio Hamza Abdelkarim tras su participación en la victoria de Egipto 3-1 sobre Nueva Zelanda en la segunda jornada del Mundial 2026.

El diario subrayó que el joven de 18 años sigue ganando experiencia tras su segundo partido con Egipto y recordó que el Barcelona vigila su progresión.

Ingresó en el minuto 76 por Mustafa Zico, nueva confianza del seleccionador Hossam Hassan tras su debut ante Bélgica.

Durante sus minutos en el campo mostró calidad técnica y dinamismo, y solo una atajada del portero neozelandés evitó su primer gol en el torneo.

El informe destaca que la confianza de Hossam Hassan en él no es casual, pues el cuerpo técnico lo ve como futuro líder del ataque egipcio.

«Sport» añade que el Barcelona, impresionado por su adaptación al club, ya ha activado la cláusula de compra que lo vincula al Al Ahly.

La operación ha costado 1,5 millones más variables, reflejo de la confianza del club en su potencial.

El rotativo destacó su rápida adaptación a la vida futbolística en España y subrayó que, en poco tiempo, ha llamado la atención de los responsables de «La Masía» gracias a sus goles, su potencia física y sus cualidades de delantero puro, cada vez más raras en el fútbol moderno.

El plan actual del club es seguir desarrollándolo en la cantera, aunque no se descarta que debute con el primer equipo este verano a las órdenes de Hans Flick.

El rotativo concluye que el Mundial es la vitrina perfecta para mostrar su talento y que cada minuto con Egipto confirma a los azulgranas que tienen en sus filas una joya del fútbol africano.

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