Compartir Sigue a GOAL en Google

Josh King, la joven promesa del Fulham, ha hablado de su rápida integración en la selección absoluta de Inglaterra y ha señalado a Jude Bellingham, estrella del Real Madrid, como una figura clave en su desarrollo. La inclusión del centrocampista de 19 años en la última convocatoria de Thomas Tuchel fue una sorpresa, mientras Inglaterra se prepara para disputar partidos decisivos de la Liga de Naciones contra Croacia y España.

Anuncios

Bellingham asume el papel de mentor

La irrupción de King ha sido una de las grandes historias de lo que va de temporada en la Premier League, y su progresión ya ha recibido reconocimiento oficial a nivel internacional. Aunque el adolescente del Fulham tuvo una primera experiencia con la selección absoluta durante una concentración previa al Mundial en Florida a principios de este año, su inclusión en la convocatoria para los dos próximos partidos de la Liga de Naciones supone su primera convocatoria para encuentros oficiales. Durante su estancia con el grupo, King se ha encontrado con un ambiente de apoyo encabezado por algunas de las mayores figuras del fútbol mundial.

Al recordar sus experiencias en la concentración de la selección, el polivalente centrocampista destacó la influencia de las figuras consolidadas de Inglaterra. «Aprendí de mucha gente [en la concentración previa al Mundial]. Jude fue muy importante para mí. Me acogió y trató de hacerme sentir bienvenido. Hubo muchos jugadores que hicieron lo mismo. Harry Kane también fue una de las personas que de verdad me hizo sentir bienvenido y trató de ayudarme durante mi estancia allí», dijo King, según recoge The Evening Standard.

El canterano del Fulham no tardó en elogiar el ambiente del vestuario de Inglaterra y señaló que la fortaleza de la plantilla va más allá de sus cualidades técnicas. «Es un mérito del ambiente que hay aquí en Inglaterra: todos son muy buenas personas, además de buenos jugadores sobre el campo», añadió. El joven de 19 años parece estar respondiendo bien a la presión de ser la cara nueva de la plantilla.

El sueño de jugar con Inglaterra

Para King, esta semana supone la culminación de años de trabajo en Craven Cottage, donde se ha convertido en un habitual a las órdenes de Alvaro Arbeloa. Hace tiempo que se le augura un gran futuro, pero la convocatoria con la selección absoluta sigue teniendo una enorme importancia para el joven. Expresó su orgullo por haber sido elegido para los partidos contra Croacia el jueves y España el domingo, y considera la convocatoria un hito importante en su carrera.

Anuncios Anuncios

«Jugar con Inglaterra es el sueño, así que estar un paso más cerca es un logro increíble, algo por lo que llevo mucho tiempo trabajando», señaló King. La actitud humilde del centrocampista ya le ha granjeado admiradores entre el cuerpo técnico, y también expresó su agradecimiento al nuevo seleccionador. «Le agradezco al seleccionador que haya depositado su confianza en mí», dijo.

Related Topics

Próximos partidos ING UEFA Nations League A 14:45 CRO

Versatilidad táctica a las órdenes de Tuchel

Una de las principales razones por las que King se ha hecho un hueco en los planes de Tuchel es su notable versatilidad. El técnico alemán ya ha probado distintas opciones tras las revisiones médicas de otras figuras como Cole Palmer, y ve a King como un jugador capaz de desempeñar varias funciones en el último tercio del campo. En su rueda de prensa del viernes, Tuchel mencionó a King como posible opción para el extremo derecho, pese a su tendencia natural a jugar como mediapunta.

King está más que dispuesto a adaptar su juego a las necesidades de Inglaterra en esta nueva etapa. «Estoy encantado de jugar donde el seleccionador quiera», afirmó King. «Tengo que añadir otras facetas a mi juego. En posiciones más abiertas, quizá tengas que ayudar en defensa o hacer desmarques a la espalda de la defensa. Soy capaz de jugar en muchas posiciones diferentes, y probablemente esa sea una de las razones por las que estoy aquí».

Anuncios

Una semana decisiva para Inglaterra

Ante el inicio de este esperado parón de selecciones, King aguarda con ilusión la oportunidad de disputar por fin su primer partido con la selección absoluta de Inglaterra bajo la dirección táctica de Tuchel. Los próximos encuentros representan un momento crucial para la plantilla, que afronta el exigente tramo final de su campaña en la Liga de Naciones con sus dos últimos partidos de la fase de grupos.

El equipo contará primero con la ventaja de jugar en casa cuando reciba este jueves a una combativa Croacia. Tras esa primera prueba, la ambiciosa selección de Tuchel afrontará un desplazamiento muy exigente: viajará el domingo a Madrid, la capital española, para medirse a España, vigente campeona del mundo, en lo que promete ser un emocionante desenlace de su fase de grupos.