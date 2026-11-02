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FC Barcelona v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images
Muhammad Zaki
Traducido por

La joven promesa del Barcelona Brian Farinas habla de su debut «soñado» tras la sorpresa táctica de Hansi Flick en la goleada al Alavés

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El joven del Barcelona Brian Farinas ha descrito su debut con el primer equipo como el cumplimiento de un sueño de toda la vida tras destacar en la victoria por 6-1 ante el Deportivo Alavés. Hansi Flick le dio la titularidad y el futbolista de 20 años disputó los 90 minutos en una posición defensiva poco habitual para él, ayudando al conjunto azulgrana a reencontrarse con la victoria.

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Un debut en una situación complicada

El Barcelona se repuso de las derrotas consecutivas ante el Paris Saint-Germain y el Real Madrid con una goleada al Alaves en el Camp Nou. Una grave crisis de lesiones en defensa obligó a Flick a reorganizar el equipo y dar a Farinas, de 20 años, su debut con el primer equipo.

Formado en La Masia y habitualmente centrocampista, disputó los 90 minutos como lateral derecho. Se integró en una defensa improvisada junto a Frenkie de Jong, que actuó como central por la izquierda, y contribuyó a dar estabilidad al equipo para lograr una victoria crucial.

«El club de mi vida»

En declaraciones a los medios oficiales del Barcelona tras posar para una fotografía tradicional a las puertas de la academia, Farinas no pudo ocultar su alegría. El joven expresó el enorme orgullo que sentía por haber llegado por fin al primer equipo.

«Estoy muy feliz, muy orgulloso de todos estos años que he pasado trabajando», afirmó. «Es el sueño de cualquier niño. Jugar en Primera División, con el FC Barcelona, el club de mi vida».

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Pese a tener que desempeñar una función defensiva poco habitual para él, el español aceptó el reto que le planteó su entrenador alemán. «Juego donde él me ponga», añadió.

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Arropado por sus amigos

Debutar fuera de su posición habitual podría haberle superado, y admitió que sintió nervios al principio. Sin embargo, su fortaleza mental y el apoyo de caras conocidas hicieron que pronto se sintiera más tranquilo.

«A medida que entras en el partido, creo que soy un jugador con bastante personalidad. Me sentí cómodo, la verdad», explicó Farinas.

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También destacó la ayuda de otros futbolistas formados en la cantera para facilitar su adaptación al primer equipo. «Me ayudaron mucho», reveló. «[Pau] Cubarsi, Rodri, Fermin [Lopez] y Lamine [Yamal], que estaban todos en mi lado del campo, me dieron confianza».

Una prueba en la Champions League ante el Aston Villa

Flick debe decidir ahora si confía en Farinas en el mayor escenario europeo, mientras el Barcelona se prepara para recibir al Aston Villa el martes en la Champions League. El conjunto catalán sigue muy corto de efectivos en defensa.

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Con Jules Kounde, Eric Garcia, Andreas Christensen y Xavi Espart de baja, las circunstancias podrían volver a dejar al entrenador sin otra opción. Farinas, que ahora lleva el dorsal 4, podría conservar su puesto en el lateral derecho mientras el Barcelona busca dar continuidad a su buen momento en la competición nacional.

Bal-balan terbaik adalah bal-balan yang chaos. Dan ch-nya Chelsea adalah singkatan untuk chaos. Lebih sering duduk manis main Dungeons & Dragons dan mendengarkan Majelis Lidah Berduri ketimbang nonton pertandingan.