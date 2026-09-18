La joven estrella de Estados Unidos sorprende a Pochettino y elige representar a una selección europea

El joven defensor Noahkai Banks asestó un duro golpe al proyecto de la selección estadounidense, después de decidir oficialmente renunciar a representar a Estados Unidos y optar por jugar con los colores de la selección alemana en su carrera internacional.

La Federación Alemana de Fútbol anunció este viernes su éxito al convencer al jugador, que anteriormente había representado a las selecciones juveniles estadounidenses, de cambiar su lealtad futbolística, en una operación que se considera una gran ganancia para el fútbol alemán.

Banks (19 años) posee doble nacionalidad, pues es hijo de madre alemana y padre estadounidense, nacido en la isla estadounidense de Hawái, aunque regresó con su familia a Alemania siendo un bebé y creció allí desde entonces, hasta unirse a la academia del Augsburgo a los ocho años y ascender por sus filas hasta el primer equipo.

El joven defensor había vestido la camiseta de Estados Unidos en el Mundial sub-17 de 2023, e incluso participó en una concentración de entrenamiento con la selección estadounidense absoluta en septiembre de 2025, lo que convirtió su decisión en un golpe para el cuerpo técnico dirigido por Mauricio Pochettino, quien confirmó apenas la semana pasada que seguía en contacto con el jugador y esperaba que definiera su futuro.

Antonio di Salvo, seleccionador de Alemania sub-21, reveló que Banks no fue el único que se comprometió a representar a Alemania, sino que también se le unió el delantero tunecino Louis Ben Farhat, de doble nacionalidad.

Di Salvo dijo, en un comunicado oficial: "Estuvimos en contacto con ellos durante un tiempo y concentramos nuestros esfuerzos en ellos. Me alegra que hayamos podido trazar un plan de futuro para ellos con Alemania y que ambos lo hayan aceptado".

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de Kooora



Esta decisión llega en un momento destacado para el jugador, que acaba de comenzar su tercera temporada con el Augsburgo en la liga alemana, la "Bundesliga", donde disputó 35 partidos en todas las competiciones y marcó un gol, confirmándose como uno de los talentos defensivos emergentes más destacados de Alemania.